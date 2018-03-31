Memur ve emekliye bayram ikramiyesi ne zaman görüşülecek?

Emekliye ve memura bayram ikramiyesi konusu, milyonlarca kişinin merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Son olarak KPDK toplantısında konuşulacağına dair söylentilerin çıktığı KPDK toplantısı, burada de gündeme gelmeyince vatandaşların merakına neden oldu. Peki, gündemde yer alan emekliye ve memura bayram ikramiyesi konusunun ele alınacağı tarih belli mi? İşte, vatandaşların merakla araştırdığı konunun detayları

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN GÖRÜŞÜLECEK?

Memur ve emeklinin bayram ikramiyesi konusunun KPDK toplantısında görüşüleceğine dair iddialar, gözleri bu toplantıya çevirmişti. Toplantı, 2018 yılının ilk Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısı kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında yapıldı.

Sosyal taraflarla, bürokrasiyi bir araya getiren toplantıda, kamu çalışanlarıyla ilgili 2018 yılında yapılacaklar değerlendirildi. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, toplantıda yaptığı konuşmada kamu personel sisteminde iş güvencesi ve kadrolu istihdamın kırmızı çizgileri olduğunu belirtti. Kamu iradesinin çözümü beklenen konulara yönelik sonuç üretmesi gerektiğini yineleyen Yalçın, kamu görevlilerinin beklentilerini sıraladı.

Sarıeroğlu, toplantının gündemini “Birinci gündem maddemiz izin konuları, alt komisyonumuzun önerilerini değerlendireceğiz. Bir diğer konumuz da 2011 yılında yasal zemine kavuşan esnek çalışma modellerimiz, bu konuda da gerçekleştirilen sunumları dinleyeceğiz" diyerek anlattı. Memurlara ikramiye konusu ise, toplantının gündem maddeleri arasında yer almadı. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın da, açılışta yaptığı konuşmada kamu personel sisteminde iş güvencesi ve kadrolu istihdamın kırmızı çizgileri olduğunu belirtti.

İkramiye konusunun bu toplantının gündem konusu olmaması nedeniyle görüşülmediği öğrenildi. Konuyla ilgili görüşmenin ne zaman yapılacağı ise belirsizliğini koruyor.