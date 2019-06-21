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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.06.2019 - 07:40, Son Güncelleme:

Memur ve emeklilerin temmuz zammı ne kadar olacak? Zam miktarı ne zaman belli olacak?

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Memur ve emeklilerin temmuz zammı ne kadar olacak? Zam miktarı ne zaman belli olacak?

Kamuda görevli milyonlarca memur ve emeklinin gözü, temmuz ayında yapılacak zam miktarında. Kamu, SGK ve Bağ-Kur'dan emekli 13 milyon vatandaş ve sayıları 2.5 milyonu bulan görevdeki memurlar, temmuz ayında maaşlarına yansıyacak zammın ne zaman belli olacağını ve miktarını öğrenmek istiyor. Peki, memur ve emeklilerin temmuz zammı ne kadar olacak? Zam miktarı ne zaman belli olacak?

Aktif çalışma hayatı sona eren milyonlarca emekli, ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. Gözler şimdi bu yılki temmuz zammında. İşte, Hürriyet yazarı Noyan Doğan'ın konuya ilişkin yazısı...

Toplusözleşmeye göre memur emeklileri, 2019’un temmuz-aralık döneminde yüzde 5 zam alacak. Yılın ilk yarısına ait enflasyon yüzde 4’ü aşarsa da aradaki fark maaşlara yansıtılacak. Buna göre memur emeklileri için yüzde 5 zam cepte ve en az yüzde 1.5’lik enflasyon farkı oluşacak ve toplam zam oranı en az yüzde 6.5 olacak.

13 milyon emeklinin gözü kulağı temmuz ayında açıklanacak enflasyon rakamında. 10 milyonu işçi ve Bağ-Kur, 3 milyonu memur emeklisi olmak üzere toplam 13 milyon emekli ve sayıları 2.5 milyonu bulan görevdeki memurlar haziran ayında bu yılın ilk yarısına ait son maaşlarını alacak. Özellikle memur emeklileri ve görevdeki memurlar temmuz başında maaşlarını zamlı alırken, açıklanacak enflasyona göre de enflasyon farkı alıp almayacakları netleşecek. Görünen ise enflasyon farkı oluşacağı yönünde. Enflasyon farkı Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ocak-haziran dönemine ait 6 aylık enflasyona göre belirleniyor ve fark, temmuzda emeklilerin maaşlarına yansıtılıyor. TÜİK, 2019’un Ocak-Mayıs dönemi, yani 5 aylık enflasyonu açıkladı. Buna göre ilk 5 ayda enflasyon yüzde 4.99 oldu. Beklenti ise yılın ilk yarısına ait enflasyonun yüzde 5 ila yüzde 5.5 olması. Peki, bu durum emeklileri nasıl etkileyecek?

YÜZDE 5 ZAM CEPTE

Memur emeklilerinden başlayalım. Hem görevdeki memurlar hem de memur emeklileri iki yılda bir imzalanan toplusözleşmeye göre ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Yine toplusözleşmeye göre de geçmiş 6 aya ait enflasyon farkı oluşursa bu fark da maaşlara yansıtılıyor. 2017’nin ağustosunda yapılan son toplusözleşmeye göre de memur ve emeklileri, 2019’un da temmuz-aralık döneminde yüzde 5 zam alacaklar. Toplusözleşmeye göre 2019’un ocak-haziran döneminde, yani altı aylık dönemde, enflasyon yüzde 4’ü aşarsa aradaki fark, maaşlara zam olarak yansıtılacak. Buna göre, memur emeklileri ve görevdeki memurlar için temmuz ayında yüzde 5 zam cepte; en az yüzde 1.5’luk enflasyon farkı oluşacağı da hesaba katılacak olursa, temmuz ayında emekliler ve çalışan memurlar maaşlarını en az yüzde 6.5 zamlı alacak.

EK ÖDEME DE ARTACAK

Böylece aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3.741 lira, en düşük memur emekli maaşı da 2.534 lira olacak. Enflasyon farkının tam olarak ne kadar olacağı 3 temmuzda TÜİK tarafından açıklanacak geçmiş 6 aylık enflasyona göre netleşecek. Temmuz ayında maaş ve enflasyon zammının yanışına memur emeklilerinin her ay aldıkları ek ödemeler de artacak. 2019’un Ocak ayında ise memur ve emeklileri toplusözleşmeye göre yüzde 4 zam aldılar. Geçen yılın son altı ayında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon yüzde 3.5’i aşarsa da aradaki farkın maaşlara yansıtılması, toplusözleşmede belirtilmişti. 2018’in temmuz-aralık dönemi enflasyon yüzde 10.19 olarak gerçekleşmişti. Böylece toplusözleşmeye göre yüzde 4’lük zammın üzerine enflasyondan kaynaklı yüzde 6.73’lik fark da eklendiğinde 2019’un ocak ayında memur ve emeklileri maaşlarını yüzde 10.73’lük artışla aldı.

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

SAYILARI 10 milyonu bulan SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri, Ocak ve Temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. Emeklilerin 2019’un temmuz ayında alacağı kesin zam oranı TÜİK’in 3 temmuzda açıklayacağı enflasyona göre belli olacak ama TÜİK, 2019’un ocak-mayıs dönemi, yani 5 aylık enflasyonu yüzde 4.99 olarak açıkladı. Beklenti ise enflasyonun yüzde 5 ila yüzde 5.5 olması. Buna göre de işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında maaşlarını en az yüzde 5.5 zamlı alacakları kesin gibi gözüküyor. Böylece en düşük SSK emeklisinin aylığı 1.993 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 1.785 liraya, en düşük tarım emeklisinin maaşı da 1.354 liraya yükselecek. Bu yılın başında ise 2018’in temmuz-aralık dönemi, altı aylık enflasyon, yüzde 10.19 olarak açıklanınca; SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri ocak ayında maaşlarını yüzde 10.19 zamlı aldı.

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