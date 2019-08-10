Memur ve emeklilere toplu sözleşme zammı ne zaman belli olacak?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiye yeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMemur ve emeklilere toplu sözleşme zammı ne zaman belli olacak?
GeriGündem Memur ve emeklilere toplu sözleşme zammı ne zaman belli olacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
10.08.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

Memur ve emeklilere toplu sözleşme zammı ne zaman belli olacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Memur ve emeklilere toplu sözleşme zammı ne zaman belli olacak?

Hükümet ve memur sendikaları, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında dün ikinci kez toplandı. Peki, memur ve emeklilere toplu sözleşme zammı ne zaman belli olacak?

Hükümet ve memur sendikaları, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında ikinci kez toplandı. İşte, konuya ilişkin tüm ayrıntılar...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Kamu İşveren Heyeti temsilcileri ile hizmet kollarında yetkili sendikaların temsilcileri yer aldı. Toplantıda KESK'ten temsilci olmaması dikkati çekti.

Görüntü alınmasının ardından basına kapatılan toplantıda "Büro, Bankacılık ve Sigortacılık", "Eğitim, Öğretim ve Bilim", "Sağlık ve Sosyal Hizmetler", "Yerel Yönetim", "Basın, Yayın ve İletişim" ile "Kültür ve Sanat" hizmet kollarındaki taleplerin müzakere edileceği öğrenildi.

MEMUR-SEN BAŞKANI'NIN AÇIKLAMASI

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplantıdan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugüne kadar altı hizmet kolunda 393 teklifin konuşulduğunu belirterek, bunlardan 118'inin ayrıştırılarak genel teklifler arasına alındığını söyledi.

Bugün 6 hizmet kolunda toplam 275 teklifin görüşüleceğini dile getiren Yalçın, şu bilgileri verdi:

"Masada 652 teklifimiz var. 578 tanesinin görüşülmesi konusunda uzlaşılmıştır. Geriye kalan 74 teklif konusunda ise masanın kapsamında olup olmadığıyla ilgili görüş ayrılığı söz konusudur. Kapsam dışında diye bir şeyi kabul etmiyoruz çünkü bizim sorunlarımızı çözeceğimiz mekanizma burası."

Hizmet kolları komisyon sürecinin pazarlık sürecinin dışına alınmasını isteyen Yalçın, "Kamu görevlilerinin taleplerinin karşılanması ve sorunlarının çözümü konusunda komisyon sürecinin pazarlık sürecinden önce tamamlanması önemli bir fırsat olacaktır. Tekliflerimizi teslim ettiğimiz 24 Temmuz'dan görüşmelerin başladığı 1 Ağustos'a kadar süreç boşa geçmiştir. Taleplerin tasnif süreci pazarlık sürecinin dışına alınmalıdır." diye konuştu.

ZAM TEKLİFİ O TARİHTE VERİLECEK

Taraflar, memur ve memur emeklilerinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek için üçüncü toplantıyı 15 Ağustos'ta, dördüncü toplantıyı da 16 Ağustos'ta yapacak.

Hükümet, zam teklifini 16 Ağustos'taki bu toplantıda memur sendikalarına sunacak.

KONFEDERASYONLARIN TALEPLERİ

Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.

Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payının yanında memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep etmişti.

Pazarlık masasının diğer üyesi KESK, 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı istemişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Arkadaş sevgili doktor polis... Göreni çarpıyor
Ankara'da vahşet! Eşi poşet geçirip boğazını kesti
19 bıçak çığlığı! ‘Bu adam çıktığında yaşatmaz’
Mahkemeden jet karar... Kanser hastalarına iyi haber