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    Memur maaşı ne zaman yatırılacak? Haziran maaş ne zaman yatar?

    Hürriyet Haber
    11.06.2018 - 14:38 | Son Güncelleme:

    Maaşlar ne zaman yatacak sorusu, memur maaşları için geri sayıma geçen vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Normalde her ayın 15'nde yatırılan memur maaşları, Ramazan Bayramı'nın bu güne denk gelmesi nedeniyle daha erken bir tarihte hesaplara geçirilecek. Peki, memur maaşları ne zaman yatacak? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı memur maaşları için Maliye Bakanı'ndan net tarih açıklaması

    Maaşlar ne zaman yatacak sorusu, binlerce kişinin merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Normal şartlar altında her ayın ortasında maaşlarını hesaplarında gören memurlar, bu ay bayram dolayısıyla ücretlerini biraz daha erken alacak. Peki, maaşlar ne zaman yatacak? İşte, memurların merakla araştırdığı konu hakkında Maliye Bakanlığı tarafından gelen açıklamalar

    MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

    Maliye Bakanı Naci Ağbal, bir ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kamu görevlilerinin ayın 15'inde maaşlarını aldıklarını anımsattı. Haziran ayı maaşlarının ayın 15'i itibarıyla Ramazan Bayramı'nın birinci gününe geldiğini ifade eden Ağbal, şöyle konuştu:

    "Bugün bütün bakanlıklara, kamu kurum ve kuruluşlarına bir genelge gönderdim. Dolayısıyla bütün kamu görevlilerimiz, memurlarımız, sözleşmeli personel, işçi ve diğer statülerde çalışan bütün personelimiz, ister bakanlıklarda çalışsınlar, ister belediyelerde, ister il özel idarelerinde, bütün kamuda çalışan kardeşlerimizin maaşları 13 Haziran'da hesaplarına yatacak. Dolayısıyla bayrama girmeden, mübarek Ramazan Bayramı'na girmeden bütün kamu görevlilerimiz de maaşlarını, aylıklarını almış olacak."

    Bakan Ağbal, burada bütün kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli hazırlıkları yaptıklarına işaret ederek, "Bu konuda bakan olarak bugün gerekli talimatı verdim, bakanlık olarak da konuyu takip ediyoruz. Böylelikle bayram girmeden önce de nasıl emeklilerimizin aylıklarını ödediysek, nasıl emeklilerimize Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemişsek şimdi de kamu görevlilerimizin, kamu çalışanlarımızın aylıklarını bayram girmeden önce ödemiş oluyoruz. Yaklaşık 3 milyon 700 bin kamu çalışanı bu şekilde bayram girmeden önce maaşlarını almış olacaklar." diye konuştu.

    Etiketler: memur maaşı , son dakika , haberler
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