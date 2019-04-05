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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.04.2019 - 14:12, Son Güncelleme:

Memur adayları bu sorunun yanıtını merak ediyor: 'KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?'

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Memur adayları bu sorunun yanıtını merak ediyor: 'KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?'

Kamuda memur olma hayali kuran yüz binlerce lisans mezunu vatandaşın gözü, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için yapacağı duyurularda. KPSS'nin 2019 oturumuna katılmayı planlayan lisans mezunları araştırmalarına hız verdi. Peki, 2019 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?

Büyük bir umutla KPSS sınavının yapılacağı tarihi bekleyen adaylar, bir yanda da KPSS başvuru tarihlerini sorguluyor. ÖSYM'nin 2019 yılında yapacağı sınavın başvurlarının başlayacağı tarihi sorgulayan vatandaşlar, nisan ayının başlamasıyla araştırmalarını hız verdi. İşte 2019’da gerçekleşecek KPSS sürecine ilişkin tüm detaylar...

KPSS BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

2019 KPSS lisans sınav başvuruları, 3 Mayıs 2019 tarihinde başlıyor, 15 Mayıs 2019'da sona eriyor. Sınav 5 oturumda gerçekleşecek:

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı, 14 Temmuz 2019 tarihinde;

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı, 20 Temmuz 2019 tarihinde;

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı, 21 Temmuz 2019 tarihinde;

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı, 28 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak.

2019 KPSS sınav sonuçları, (hepsi) 29 Ağustos 2019 tarihinde ÖSYM sonuç sayfasında açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanma saatleri, kurum tarafından açıklanmadı.

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