Memorandum nedir? Memorandum kelimesinin anlamı ne?

Günlük yaşamda çok fazla tercih edilemeyen ve anlamı merak edilen kelimelerden olan memorandumun ne anlama geldiği merak konusu oldu. Vatandaşlar, memorandum demek? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, memorandum kelimesinin anlamı...

MEMORANDUM NE DEMEK?

Memorandum kelimesi günümüzde çok sık kullanılan bir kelime değil. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran hakkında yaptığı açıklamada kullanması sonrası gündeme gelen memorandumun sözlük anlamları ise şunlar; Bir devletin başka bir devlete politik

sorunlarla ilgili olarak yolladığı uyarı yazısı.