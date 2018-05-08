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    Memorandum nedir? Memorandum kelimesinin anlamı ne?

    Hürriyet Haber
    08.05.2018 - 21:28 | Son Güncelleme:

    Memorandum kelimesinin anlamı son günlerde merak konusu oldu. Memorandum kelimesinin ne anlama geldiğini ve kökenini merak eden vatandaşlar, memorandum kelimesinin TDK anlamını sorguluyor. Peki, memorandum nedir? memorandum ne demek?

    Günlük yaşamda çok fazla tercih edilemeyen ve anlamı merak edilen kelimelerden olan memorandumun ne anlama geldiği merak konusu oldu. Vatandaşlar, memorandum demek? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, memorandum kelimesinin anlamı...

    MEMORANDUM NE DEMEK?

    Memorandum kelimesi günümüzde çok sık kullanılan bir kelime değil. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran hakkında yaptığı açıklamada kullanması sonrası gündeme gelen memorandumun sözlük anlamları ise şunlar; Bir devletin başka bir devlete politik
    sorunlarla ilgili olarak yolladığı uyarı yazısı.

     

    Etiketler: SeoHaber , NoMobil , Memorandum nedir? , gündem
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