Memleketten kurban manzaraları
Acemi kasaplar, kaçak kurbanlar, yasak yerlerde kesim yapan vatandaşlar... Tüm uyarılara rağmen bu Kurban Bayramı'nda da manzara değişmedi.
ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE
KURBAN Bayramı’nın ilk gününde tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşlar kurbanlıklarını yasak olmasına rağmen ormanlık alanlarda, boş arazilerde, yolun ortasında kesti. Ayazağa’da ormanlık alanda kesim yapan kişiler ağaçlara kurbanlıklarını astı, kurbanlıkları parçalama işini de ormanda yaptı. Başakşehir Şahintepe’de de boş alana gelen çok sayıda kişi yasak olmasına rağmen kurban kesimi yaptı.
İzmir’de ise kesim yerlerinin yetersiz kalması üzerine vatandaşlar, boş buldukları arazilerde kurbanlarını kesti. Kurban kesimleri sırasında küçük yaşta çocukların da seyretmesi dikkat çekti.
Uzmanlar, Kurban Bayramı’nda hayvan kesiminin çocukların gözleri önünde yapılmaması, kesime şahit olan çocukların, sevdiklerini kaybetme korkusuna kapılabilecekleri uyarısında bulunmasına rağmen kesim yerlerine çocuklar da getirildi.
Örnekköy Hayvan Pazarı ve Kesim Yeri’nde 7 yaşındaki çocuğun elinde bıçakla büyükbaş kurbanlığın önünde babasıyla durması ve ona yardım etmesi dikkat çekti.
Çocuklardan kimisi de kesilen kurbanın fotoğrafını cep telefonlarıyla çekti. Zonguldak’ta da çocukların kurban kesimlerini izlediğini gören bazı vatandaşlar, aileleri uyardı.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Büyükşehir Belediyesi’ne ait mezbahada yaşanan yoğunluk nedeniyle halk pazarları da kesim için açıldı. Bayram namazının ardından gelenler pazar yerinde çocukların önünde kurban kesti. Bazı çocuklar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.
ACEMİ KASAPLAR YİNE KENDİLERİNİ KESTİ
HER Kurban Bayramı’nda olduğu gibi bu bayramda da kurban keserken kendini yaralayan vatandaşlar hastanelerin yolnu tuttu. Bayramın ilk gününde yurt genelinde kurbanlıklarını kesmek isterken yaralanan acemi kasaplar hastanelerin acil servislerinde yoğunluğa neden oldu. Türkiye genelinde kurbanlıklarını kesmek isterken yaralanan yaklaşık 7 bin kişi, hastanelerin acil servislere koştu. Tam 122 acemi kasabın kendini yaralayarak hastaneye başvurduğu Denizli bu konuda ‘rekorun’ sahibi oldu.
11 YAŞINDA!
Adana’da da 11 yaşındaki Muhammet Olgun kurban kesimine yardım ederken bıçakla ayağını kesti. Hastaneye ağabeyinin kucağında giren çocuk daha sonra tekerlekli sandalyede çıktı. Çocuğun kestiği ayağını diğer ayağının üzerine atarak hastaneden çıkması dikkat çekti. DHA-AA
3'ÜNCÜ KATTAN KAFASINA KEÇİ DÜŞTÜ
BURSA'da ailesiyle kurban kesimi için evden çıkan 50 yaşındaki Mehmet Sıttık Karakaş, telefonla görüşürken önünde durduğu apartmanın üçüncü katından bir keçinin üzerine düşmesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Yakınlarının yardımıyla ilk müdahalesi orada yapılan adam hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Karakaş'ın kafatasında iki yerde kırık olduğu anlaşıldı. Keçinin sahibi Emrah Aktaş, "Keçi zaten buraya getirene kadar yolda iki kişiyi devirdi. Zor zapt ettik. Çıkarttık terasa bağladık, keseceğimiz sırada ipten kurtuldu, terasın kenarlarında bulunan duvarın üzerine çıktı. Tam tutacağımız sırada aşağıda bulunan adamın üzerine düştü. Biz de keçiyi yakalayarak getirdik, bu sefer kaçamadan kestik" dedi. İHA
KESİLMEKTEN KURTULAMADI
RİZE’de kesileceği sırada sahibi Eşref Büyük’ü boynuz darbeleri ile yaralayan ve kaçan kurbanlık boğa, ortalığı birbirine kattı. Vatandaşların kovaladığı boğa yakalanamayınca Rize Belediyesi Veteriner ekiplerine haber verildi. Ekipler ve vatandaşlar bir süre kaçan boğayı kovaladı. Çay bahçesine giren boğaya uyuşturucu iğne atıldı. Sakinleşen boğa, 2 saat sonra yakalanarak olduğu yerde kesildi. DHA
KURBAN KESME KAVGASI: 4 YARALI
ŞANLIURFA’da hayvan pazarında kurban kesimi nedeniyle iki kasap grubu arasında çıkan tartışmada 4 kişi yaralandı. Kasapların yakınlarının da katıldığı, bıçakların kullanıldığı kavgada, polis olaya karışanları gözaltına aldı. DHA
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