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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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21.08.2018 - 21:01, Son Güncelleme:

Memleketten kurban manzaraları

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Memleketten kurban manzaraları

Acemi kasaplar, kaçak kurbanlar, yasak yerlerde kesim yapan vatandaşlar... Tüm uyarılara rağmen bu Kurban Bayramı'nda da manzara değişmedi.

ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE
KURBAN Bayramı’nın ilk gününde tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşlar kurbanlıklarını yasak olmasına rağmen ormanlık alanlarda, boş arazilerde, yolun ortasında kesti. Ayazağa’da ormanlık alanda kesim yapan kişiler ağaçlara kurbanlıklarını astı, kurbanlıkları parçalama işini de ormanda yaptı. Başakşehir Şahintepe’de de boş alana gelen çok sayıda kişi yasak olmasına rağmen kurban kesimi yaptı.

İzmir’de ise kesim yerlerinin yetersiz kalması üzerine vatandaşlar, boş buldukları arazilerde kurbanlarını kesti. Kurban kesimleri sırasında küçük yaşta çocukların da seyretmesi dikkat çekti.

Uzmanlar, Kurban Bayramı’nda hayvan kesiminin çocukların gözleri önünde yapılmaması, kesime şahit olan çocukların, sevdiklerini kaybetme korkusuna kapılabilecekleri uyarısında bulunmasına rağmen kesim yerlerine çocuklar da getirildi.

Memleketten kurban manzaraları

Örnekköy Hayvan Pazarı ve Kesim Yeri’nde 7 yaşındaki çocuğun elinde bıçakla büyükbaş kurbanlığın önünde babasıyla durması ve ona yardım etmesi dikkat çekti.

Memleketten kurban manzaraları

Çocuklardan kimisi de kesilen kurbanın fotoğrafını cep telefonlarıyla çekti. Zonguldak’ta da çocukların kurban kesimlerini izlediğini gören bazı vatandaşlar, aileleri uyardı.

Uzmanların tüm uyarılarına rağmen birçok vatandaşın kurban kesimlerini çocuklara izlettiği görüldü. Sivas’ta da kesilen kurbanın görüntüsüne bakamayıp korku dolu gözlerle arkasını dönen bu küçük çocuk objektiflere yansıdı.
Uzmanların tüm uyarılarına rağmen birçok vatandaşın kurban kesimlerini çocuklara izlettiği görüldü. Sivas’ta da kesilen kurbanın görüntüsüne bakamayıp korku dolu gözlerle arkasını dönen bu küçük çocuk objektiflere yansıdı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Büyükşehir Belediyesi’ne ait mezbahada yaşanan yoğunluk nedeniyle halk pazarları da kesim için açıldı. Bayram namazının ardından gelenler pazar yerinde çocukların önünde kurban kesti. Bazı çocuklar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Memleketten kurban manzaraları

ACEMİ KASAPLAR YİNE KENDİLERİNİ KESTİ
HER Kurban Bayramı’nda olduğu gibi bu bayramda da kurban keserken kendini yaralayan vatandaşlar hastanelerin yolnu tuttu. Bayramın ilk gününde yurt genelinde kurbanlıklarını kesmek isterken yaralanan acemi kasaplar hastanelerin acil servislerinde yoğunluğa neden oldu. Türkiye genelinde kurbanlıklarını kesmek isterken yaralanan yaklaşık 7 bin kişi, hastanelerin acil servislere koştu. Tam 122 acemi kasabın kendini yaralayarak hastaneye başvurduğu Denizli bu konuda ‘rekorun’ sahibi oldu.  

Memleketten kurban manzaraları

11 YAŞINDA!
Adana’da da 11 yaşındaki Muhammet Olgun kurban kesimine yardım ederken bıçakla ayağını kesti. Hastaneye ağabeyinin kucağında giren çocuk daha sonra tekerlekli sandalyede çıktı. Çocuğun kestiği ayağını diğer ayağının üzerine atarak hastaneden çıkması dikkat çekti. DHA-AA

Memleketten kurban manzaraları

3'ÜNCÜ KATTAN KAFASINA KEÇİ DÜŞTÜ
BURSA'da ailesiyle kurban kesimi için evden çıkan 50 yaşındaki Mehmet Sıttık Karakaş, telefonla görüşürken önünde durduğu apartmanın üçüncü katından bir keçinin üzerine düşmesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Yakınlarının yardımıyla ilk müdahalesi orada yapılan adam hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Karakaş'ın kafatasında iki yerde kırık olduğu anlaşıldı. Keçinin sahibi Emrah Aktaş, "Keçi zaten buraya getirene kadar yolda iki kişiyi devirdi. Zor zapt ettik. Çıkarttık terasa bağladık, keseceğimiz sırada ipten kurtuldu, terasın kenarlarında bulunan duvarın üzerine çıktı. Tam tutacağımız sırada aşağıda bulunan adamın üzerine düştü. Biz de keçiyi yakalayarak getirdik, bu sefer kaçamadan kestik" dedi. İHA

Memleketten kurban manzaraları

KESİLMEKTEN KURTULAMADI
RİZE’de kesileceği sırada sahibi Eşref Büyük’ü boynuz darbeleri ile yaralayan ve kaçan kurbanlık boğa, ortalığı birbirine kattı. Vatandaşların kovaladığı boğa yakalanamayınca Rize Belediyesi Veteriner ekiplerine haber verildi. Ekipler ve vatandaşlar bir süre kaçan boğayı kovaladı. Çay bahçesine giren boğaya uyuşturucu iğne atıldı. Sakinleşen boğa, 2 saat sonra yakalanarak olduğu yerde kesildi. DHA

KURBAN KESME KAVGASI: 4 YARALI
ŞANLIURFA’da hayvan pazarında kurban kesimi nedeniyle iki kasap grubu arasında çıkan tartışmada 4 kişi yaralandı. Kasapların yakınlarının da katıldığı, bıçakların kullanıldığı kavgada, polis olaya karışanları gözaltına aldı. DHA

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