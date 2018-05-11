CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, miting düzenlediği Hakkâri’den önceki akşam Trabzon’a geçti. İnce sivil toplum kuruluşu temsilcileri, üyeleri ve partililerle dün sabah kahvaltıda bir araya geldi. İnce, 24 Haziran’daki seçimleri kazanması halinde hayata geçirmeyi planladığı projelerini anlattı.



AĞABEY BANA GAZ VERME

Hedefleri arasında Türkiye’de 100 bin bilgisayar mühendisi yetiştirmek olduğunu aktaran İnce, terörle amansız şekilde mücadele edeceklerini de belirtti. Konuşması sırasında salondan bir kişinin iktidara yönelik eleştiri getirmesi üzerine İnce, “Ağabey bana gaz verme. Zaten gaz veriliyor. Bir sürü dava var başımda. Bana gaz vermeyin gözünüzü seveyim” karşılığını verdi. İnce'nin sözleri salonda alkışlandı ve gülüşmelere neden oldu.



YAPARSA YARDIMCISI OLURUM

Muharrem İnce, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ikinci tura kalması halinde tutumunun ne olacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

“Beni yardımcısı yaparsa olurum. Hiç öyle bir kompleksim yok benim, hiç düşünmeden, beni yardımcısı yaparsa olurum. Otobüsün üstüne binerim, karış karış Türkiye’yi gezerim seçilmesi için. Biz memleket derdindeyiz, Muharrem İnce’ye koltuk aramıyoruz. Ama şundan emin olun, ben öyle bir kadro ve ekiple, öyle bir liyakat sahibi insanlarla yöneteceğim ki bu ülkeyi, demokrasi gelecek. Önce demokrasi.”







ÇAY TOPLAYAN YARGIÇ İSTEMİYORUM

“Ben salona girdiğimde ayağa kalkmayan bir yargıçlar istiyorum. Ayağa kalmayacak. Çay toplayan, düğme ilikleyen yargıç istemiyorum ben. Önce yargıdan başlayacağız. ‘Tayyip Erdoğan’ı yargılayacak mısınız?’ Hayır. Bu yargının görevidir. Bağımsız, tarafsız adil bir yargı düzenini hep birlikte kurarız, sonra beni de o yargılayabilir, Erdoğan’ı da, sizi de yargılayabilir. Kimse bu ülkenin mahkemelerine güvenmiyor. Bizim kuracağımız bu düzende Erdoğan da rahat edecek. Gelecek Rize’ye, çayını içecek.”



FRANSA KURAN TEPKİSİ

“BİZ, bize yakışanı yapacağız, kavga etmeyeceğiz. 81 milyon iri, diri olacak, beraber olacak. Sen beraber olacaksın ki, Batı’ya kafa tutabilesin. Fransa dini kitabımızla dalga geçiyor. Güçlü bir Türkiye olsa, 81 milyon bir olsa Fransa bu terbiyesizliği yapabilir mi? Allah’ın izni, milletin izniyle ben cumhurbaşkanı olduğumda önce içeride birlik, sonra Avrupa’ya karşı mücadele edeceğiz hep birlikte. İyi eğitilmiş gençlere ihtiyacımız var. Ben size söz veriyorum. Cumhurbaşkanı olduğumda her yıl 10 bin gencimizi yurtdışına göndereceğim, en iyi eğitimi almaları için.”





ÇAKININ SIRRI

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Annemin memleketi” dediği, rakibi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da memleketi olan Rize’de seçmenle buluştu. Rizelilere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamını getiren İnce, anneannesinden kalan bir çakının hikayesini de anlatarak Rize

mitinginde şunları söyledi:



110 YIL ÖNCE

“Bundan yaklaşık 110 yıl önce Rize’den Hüseyin diye bir genç adam Yemen’e gider. Hüseyin, Yemen’den Mekke’ye, Mekke’den sonra Rize’ye gelir, ayakları yara içindedir. Çanakkale’ye asker toplanmaktadır. Ayakları yara olduğu için almazlar. İki ay sonra ayakları iyileşir ve dört çocuğunu öperek savaşa katılmak için yola çıkar. Çocukları uyanır ve babalarının peşinden iskeleye giderler. Baba evlatlarına ‘Siz niye geldiniz, ben savaşa gidiyorum, hakkınızı helal edin’ der ve üç çocuğuna hediye verir. Dördüncü, yedi yaşında kızdır, ona hediye kalmaz ve cebinden çıkardığı çakıyı verir. O kız çocuğu 85 sene o çakıyı çantasında taşır, 92 yaşında ölür. (Cebinden çakı çıkartıp göstererek) O kız çocuğu benim anneannem, o Hacı Hüseyin benim annemin dedesi, o çakı da bu çakı. Hiç kimsenin bana millilik, Rizelilik, milliyetçilik taslama hakkı yoktur. Çakı burada.” / Rifat BAŞARAN / RİZE



ARBEDE ÇIKTI

İNCE’nin Rize’deki mitingi sırasında, AK Partili bir grup elinde Tayyip Erdoğan’ın ‘Haydi Rize başkanına sahip çık’ yazılı pankartıyla gösterisi yaptı. Miting öncesi, mitingin yapıldığı Valilik Meydanı’nın yakınına gelen grup polislerce yolun karşısına alındı. Miting sürerken, grup kalabalıklaştı. Miting sırasında slogan atan grup ile miting sonunda dağılan grup arasında arbede yaşandı. Bazı kişiler kelepçelenerek gözaltına alındı.



