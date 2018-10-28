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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Mesude ERŞAN
28.10.2018 - 20:12, Son Güncelleme:

Memeden tiroit kanseri ameliyatı

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Memeden tiroit kanseri ameliyatı

Tiroit kanseri olan 34 yaşındaki bir hasta, 2 meme ve koltuk altında açılan 4 küçük kesiden girilerek ameliyat edildi.

1.5 santimetrelik tümörü koltuk altından çıkarıldı. İnnovatif Tiroid Cerrahisi Günleri’ne katılmak üzere İstanbul’a gelen Seul’deki Yonsei Üniversitesi Tiroid Kanseri Merkezi’nden Prof. Dr. June Yon Choi, kendi geliştirdiği ameliyatı Operatör Dr. Orhan Ağcaoğlu ile birlikte gerçekleştirdi. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki İnnovatif Tiroid Cerrahisi Günleri’ne genel cerrah Prof. Dr. Serdar Tezelman başkanlık etti. Tıp fakültesi ile Yonsei Üniversitesi Tiroit Kanser Merkezi arasında, akademik bilgi ve deneyimi arttırmak amacıyla imzaladığı protokol çerçevesinde gerçekleşen toplantıda “izsiz” tiroit ameliyatları canlı yayınlandı.

KADIN HASTALARA

Prof. Dr. Choi ve genel cerrahi uzmanı Dr. Ağcaoğlu Türkiye’de ilk kez söz konusu ameliyatı gerçekleştirdi. Ameliyat robotuyla kadın hastanın meme başı üzerinde 12 ve 8 mm’lik, ameliyata yardımcı olarak da her iki koltuk altında 8 mm’lik kesiler yapıldı. Bu deliklerden kamera, kesici ve tutucu aletlerle girerek 1.5 santimetrelik tümör çıkarıldı. Böylece hastanın boynunda ameliyat izi oluşmadı. Prof. Dr. Choi anatomik yapılarından dolayı sadece kadınlara uygulanabilen ameliyatın 4 santimetreye kadar olan tiroit nodüllerinde kullanılabileceğini söyledi.

Memeden tiroit kanseri ameliyatı

Prof. Dr. June Yon Choi - Operatör Dr. Orhan Ağcaoğlu

DUDAKTAN DA GİRDİLER

Güney Koreli Prof. Dr. Seuk Mon Kim ile Dr. Ağcaoğlu ayrıca Türkiye’de 80’nin üzerinde vakada uygulanan dudaktan tiroit ameliyatını yaptı. 30 yaşındaki hastanın dudağının içinden, 1-2 santimetrelik üç kesiden endoskopik yöntemle girilerek tümöre ulaşıldı. Torba içine alınan 6 mm’lik tümör, ana kesiden çıkarıldı.

DOKU TRAVMASI İÇİN

Prof. Dr. Serdar Tezelman da şunları söyledi: “Ameliyatların ‘minimal girişimsel yöntemler’e dönmesinin tek nedeni estetik kaygılar değil. Aynı zamanda dokulardaki travmayı azaltmaya da yönelik. Bir yandan doku ve damarları mühürleyip kesen aletlerin kullanılmasıyla ameliyat süresi (anestezi süresi de) ve nekahat süresi kısaldı. Hastalar daha kısa sürede normal yaşamlarına dönebiliyor.”

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