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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Emir AKAR
05.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Meme kanseri farkındalık Ayı... Erken teşhisle dur deyin

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Meme kanseri farkındalık Ayı... Erken teşhisle dur deyin

Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman, Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle yaptığı açıklamada her 8 kadından birinin meme kanseri olduğunu belirterek “Ancak kanser kader değil. Erken teşhis ile meme kanserine dur diyelim” çağrısı yaptı.

Türk Kanser Derneği Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle önceki gün Sait Halim Paşa Yalısı’nda bir toplantı düzenledi. Yönetim Kurulu Başkanı Burak Duruman’ın önderliğinde düzenlenen toplantıya Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde immünoloji araştırmaları yapan bilim insanı Dr. Semih Beyaz, medikal onkoloji uzmanı Yeşim Eralp, derneğin yönetim kurulu üyesi ve meme cerrahı Dr. Murat Atay, Almanya’da Immun-Onkologisches Merkezi’nde immünoloji tedavileriyle ilgili çalışmalar yapan Dr. Yadigar Genç, Meme Kanseri Farkındalığı Projesi #kendimdensorumluyum’u yapan Dr. Özge Akbulut katıldı.
Kadınların ‘Bana olmaz’ demeyi bırakıp, kontrollerini düzenli yaptırmaları gerektiğini hatırlatan Duruman, “Erken teşhisle meme kanserine ‘dur’ diyebiliriz. Erken teşhis için kadınlar kendi kendine meme muayenesi yapmalı. 40 yaşından önce meme ultrasonografisi, 40 yaşından sonra da mamografiye başlamalı” dedi. Dernek olarak kanser tarama programları yaptıklarını belirten Duruman, “Kanser taramasından korkmamak lazım. Tarama için bize gelmek de şart değil. İmkânı kısıtlı olanların maliyetini biz karşılıyoruz ve başka sağlık kurumlarına da yönlendiriyoruz” dedi. Son yıllarda kanser tedavisindeki yeri giderek artan immünoterapi ilaçlarına daha fazla hastanın ulaşabilmesi için de çalıştıklarını anlatan Duruman, “Bakanlıklar, ilaç firmalarıyla bir araya gelerek daha fazla ilacın daha ucuza gelebilmesi için çalışıyoruz” dedi.

Derneğin yönetim kurulu üyelerinden olan Dr. Semir Beyaz da kanser hücresinin, bağışıklık sisteminden nasıl kaçtığını anlattı. Dr. Beyaz, bağışıklık sisteminin doğru anlaşılması halinde tedavide daha başarılı adımların atılabileceğini belirtti. Dr. Yadigar Genç de hastanın kendi kanındaki bağışıklık hücrelerine laboratuvar ortamında bazı proteinler ve onkolitik virüslerin eklenmesiyle geliştirilen aşılardan söz etti.

Bilge pilotun meme kanseri zaferi: ‘Sağlığınızın kaptanı sizsiniz’

 

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