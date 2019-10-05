Meme kanseri farkındalık Ayı... Erken teşhisle dur deyin
Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman, Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle yaptığı açıklamada her 8 kadından birinin meme kanseri olduğunu belirterek “Ancak kanser kader değil. Erken teşhis ile meme kanserine dur diyelim” çağrısı yaptı.
Türk Kanser Derneği Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle önceki gün Sait Halim Paşa Yalısı’nda bir toplantı düzenledi. Yönetim Kurulu Başkanı Burak Duruman’ın önderliğinde düzenlenen toplantıya Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde immünoloji araştırmaları yapan bilim insanı Dr. Semih Beyaz, medikal onkoloji uzmanı Yeşim Eralp, derneğin yönetim kurulu üyesi ve meme cerrahı Dr. Murat Atay, Almanya’da Immun-Onkologisches Merkezi’nde immünoloji tedavileriyle ilgili çalışmalar yapan Dr. Yadigar Genç, Meme Kanseri Farkındalığı Projesi #kendimdensorumluyum’u yapan Dr. Özge Akbulut katıldı.
Kadınların ‘Bana olmaz’ demeyi bırakıp, kontrollerini düzenli yaptırmaları gerektiğini hatırlatan Duruman, “Erken teşhisle meme kanserine ‘dur’ diyebiliriz. Erken teşhis için kadınlar kendi kendine meme muayenesi yapmalı. 40 yaşından önce meme ultrasonografisi, 40 yaşından sonra da mamografiye başlamalı” dedi. Dernek olarak kanser tarama programları yaptıklarını belirten Duruman, “Kanser taramasından korkmamak lazım. Tarama için bize gelmek de şart değil. İmkânı kısıtlı olanların maliyetini biz karşılıyoruz ve başka sağlık kurumlarına da yönlendiriyoruz” dedi. Son yıllarda kanser tedavisindeki yeri giderek artan immünoterapi ilaçlarına daha fazla hastanın ulaşabilmesi için de çalıştıklarını anlatan Duruman, “Bakanlıklar, ilaç firmalarıyla bir araya gelerek daha fazla ilacın daha ucuza gelebilmesi için çalışıyoruz” dedi.
Derneğin yönetim kurulu üyelerinden olan Dr. Semir Beyaz da kanser hücresinin, bağışıklık sisteminden nasıl kaçtığını anlattı. Dr. Beyaz, bağışıklık sisteminin doğru anlaşılması halinde tedavide daha başarılı adımların atılabileceğini belirtti. Dr. Yadigar Genç de hastanın kendi kanındaki bağışıklık hücrelerine laboratuvar ortamında bazı proteinler ve onkolitik virüslerin eklenmesiyle geliştirilen aşılardan söz etti.
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