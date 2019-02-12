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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Davut CAN / İZMİR, (DHA)
12.02.2019 - 15:04, Son Güncelleme:

Meltem'e en acı veda... Yakınları güçlükle ayakta durabildi

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Meltem'e en acı veda... Yakınları güçlükle ayakta durabildi

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, kayalık alanda yaklaşık 25 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Meltem Sezer (20), memleketi İzmir'in Bayraklı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Katılımın fazla olması nedeniyle cemaat cami bahçesine sığmayınca, cenaze namazı sokakta kılındı.

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  • Melteme en acı veda
  • Melteme en acı veda
  • Melteme en acı veda
  • Melteme en acı veda
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Kayadibi Mahallesi'nde meydana geldi. Celal Bayar Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamarı Programı 2'nci sınıf öğrencisi Meltem Sezer, kız arkadaşı Gaye Y. ile Kuruca mevkiindeki kayalıklara tırmandı. İki arkadaş burada vakit geçirdikleri sırada dengesini kaybeden Sezer, yaklaşık 25 metre yükseklikten düştü. Sezer'in düştüğünü gören mahalle sakinleri, durumu 112 sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, Sezer'i kayalıklardan indirirken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sezer'in yaşamının yitirdiği belirlendi. Olayda büyük şok yaşayan Gaye Y. ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile aşağıya indirildi. Sezer'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Genç kızın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca teslim alındı. Meltem Sezer için, memleketi olan İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Yeşil Ulu Camii'nde öğlende cenaze töreni düzenlendi. Meltem Sezer'in okul ve mahalle arkadaşlarının da katıldığı cenaze töreninde güçlükle ayakta durabilen genç kızın ağabeyi Görkem Sezer ve babası Yüksel Sezer gözyaşı döküp, taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine katılımın fazla olması nedeniyle, cemaat cami bahçesine sığmadı. Bunun üzerine tabut sokağa çıkarıldı ve cenaze namazı sokakta saf tutularak kılındı. Meltem Sezer, kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Meltem'e en acı veda... Yakınları güçlükle ayakta durabildiMANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, kayalık alanda yaklaşık 25 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Meltem Sezer (20), memleketi İzmir'in Bayraklı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Katılımın fazla olması nedeniyle cemaat cami bahçesine sığmayınca, cenaze namazı sokakta kılındı.
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