Melisa isminin anlamı nedir? Melisa ne demek?

Melisa ismi Türkiye'de kız çocukları için kullanılan bir isimdir. Melisa adını taşıyanlar için merak edilen soru; Melisa ne demek olarak bulunabilmektedir.

Melisa İsminin Anlamı

TDK'da Rumca kökenine sahip olduğu ve oğul otu anlamına geldiği bilinmektedir. Bilinen anlamları arasındaysa; Sevgili ve tatlı şey anlamına da gelmektedir.

Kur'an-ı Kerim'de Melisa ismi yer almamaktadır. Rumca kökene sahip olduğundan dolayı, Arapça kökenli olmayan isimler geçmemektedir.

Melisa ismini kullanan ünlü isimleri oldukça fazladır(Melisa Sözen, Melisa Döngel gibi.)

Melisa İsminin Özellikleri

Farklı yaşam alanlarına uyum sağlamada etkili bireylerdir. Özgürlükçü düşünceye sahiptirler, özgürlüğünün kısıtlandığını hissettikleri durumda tepkilerini sert gösterirler. İş hayatında başarılı işlerle uğraşmayı hedef bilmektedirler. Riski az olan girişimden yanadırlar, garantici olan kimselerdir.