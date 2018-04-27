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    Melih'i ihmal öldürdü

    İhsan YALÇIN - Ramazan EĞRİ - Harun UYANIK - İdris TİFTİKCİ/DHA
    27.04.2018 - 23:47 | Son Güncelleme:

    İstanbul Ümraniye‘de 11 yaşındaki Melih Güngör’ün kafasına çatısı yenilenen bir binadan kalas düştü. Ağır yaralanan Melih kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    ÜMRANİYE’nin Esenkent Mahallesi'nde 6. sınıf öğrencisi Melih, ağabeyi Semih ve arkadaşlarıyla birlikte çatı yenileme çalışması yapılan iki katlı binanın yakınında kaldırım üzerinde dondurma yiyip sohbet etmeye başladı. Çatı yenileme çalışması yapılan binanın çevresinde güvenlik önlemi yoktu. Bir anda binadan Melih'in başına kalas düştü. Melih arkadaşlarının çığlıkları arasında kanlar içinde yere yığıldı.

    Ağabey Furkan bir yandan kanayan bölgeye eliyle tampon yaptı, bir yandan da bağırarak etrafındakilerden yardım istedi. Çığlıkları duyan baba Seyfi ile anne Serap Güngör, Melih'i kucaklayarak komşularının aracına bindirdi. Hastaneye götürülen küçük Melih burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

    Melih'in cenazesi önceki gün helallik için evinin önüne getirildi. Burada gözyaşları adeta sel oldu aktı. Ömer Faruk Darende Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze töreninin ardından da Melih Güngör, Yenidoğan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili bina sahibiyle çatı çalışması yapan bir kişi gözaltına alındı.

    ‘BİNADA ÇALIŞIYORLARDI’
    Olayı anlatan 13 yaşındaki ağabey Semih Güngör, "Hep beraber dondurma yiyorduk. Binada çalışıyorlardı. Kardeşimin üstüne kalas düştü. Kanlar içinde yere yığıldı" diye konuştu.

    ‘GÜVENLİK ÖNLEMİ YOK’
    Bina sahibi ile bir çalışanın gözaltına alındığını söyleyen amca Seyfettin Güngör ise "Güvenlik önlemi yok. Sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz. Bir ay önce de başka bir kişinin üstüne tuğla düştü. İki kişi gözaltında, şikâyetçiyiz" ifadesini kullandı.

    “1 hafta önce usta çatıdan aşağı parçalar atıyordu. Uyardım” diyen mahalle sakinlerinden Feridun Taş da şöyle konuştu: “Buradan çocuklar geçiyor' dedim. Usta 'hiçbir şey olmaz' dedi. Keşke o zaman bunun üzerinde dursaydık. Bilemedik böyle bir şey yaşanacağını." 

    Etiketler: ihmal , gazetehaberleri , gündem
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