"Melen’de ufak bir teknik problem var"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuyla ilgili kararın alındığını açıkladı. TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının bütçesi kapsamında açıklamalarda bulunan ve İstanbul’u susuz bırakmaycaklarını söyleyen Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

İŞ YAPMAZSAN HATA DA YAPMAZSIN

“Melen’de ufak bir teknik problem olduğu doğrudur, bunun da gereğini yapacağız. Cumhurbaşkanlığı Strateji Ofisi de bunu imzaladı ve bu konuyla ilgili de gereğini yapıyor olacağız. Hiç iş yapmazsan hata da yapmazsın. Binlerce baraj yaparsan bir tanesinde de ufak bir problem olabilir. Son 17 yılda suyun akışına yön veren politikalar izledik. Baraj sayısını 276’dan 841’e çıkardık. Kurulu gücü de 12 bin 500 megavattan 29 bin megavata çıkardık. Ayrıca 2023 yılında 8.5 milyon hektar alanda sulamaya da ulaşmış olacağız. Biz inşallah Ankara, İzmir ne de İstanbul’u susuz bırakmadık, bırakmayız ve bırakmayacağız. Ankara’da Gerede Sistemi’ni açtık ve 2045 yılına kadar Ankara’nın su problemini çözdük. Biz, İstanbul’u susuz da bırakmayacağız.”