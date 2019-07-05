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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent DİKTEPE/KARABÜK (DHA)
05.07.2019 - 16:24, Son Güncelleme:

Melek toprağa verildi, babası gözyaşlarını tutamadı

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Melek toprağa verildi, babası gözyaşlarını tutamadı

Karabük'te babasının kullandığı otomobilin yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedaviye alındığı hastanede 13 gün sonra hayatını kaybeden Melek Benli (20), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, 21 Haziran günü Karabük- Zonguldak kara yolu Yassıkaya mevkiinde meydana geldi. Mehmet Benli (54) yönetimindeki 78 SB 794 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada, Mehmet Benli ile eşi Kezban (45) ve kızları Melek Benli yaralandı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Melek Benli’nin duran kalbi, yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırıldı. Melek Benli, 13 günlük yaşam savaşını dün sabah saatlerinde kaybetti.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi Programı bölümünden mezun olan Melek Benli’nin cenazesi, hastane morgundan alınarak Kurtuluş Mahallesi Merkez Camii’ne getirildi.

Melek toprağa verildi, babası gözyaşlarını tutamadı
Mehmet Benli, kızının yazmalı tabutunun başında taziyeleri kabul etti. Öğle vakti kılınan cenaze namazında Mehmet Benli, birliğinden izin alıp gelen uzman asker oğlu Murat Benli ile birlikte cenaze namazında saf tuttu. Mehmet Benli cenazede gözyaşlarını tutamadı. Murat Benli kız kardeşinin tabutunu omuzlayıp cenaze aracına götürdü. Melek Benli’nin cenazesi Eflani ilçesi Gökgöz köyünde toprağa verildi.

Melek Benli'nin kazada yaralanan annesinin tedavisinin ise Ankara'da bir hastanede devam ettiği öğrenildi.

Melek toprağa verildi, babası gözyaşlarını tutamadı

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