Mektupla cinayeti itiraf eden sanığa 26 yıl 8 ay hapis

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMektupla cinayeti itiraf eden sanığa 26 yıl 8 ay hapis
GeriGündem Mektupla cinayeti itiraf eden sanığa 26 yıl 8 ay hapis
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK (DHA)
25.04.2019 - 17:30, Son Güncelleme:

Mektupla cinayeti itiraf eden sanığa 26 yıl 8 ay hapis

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mektupla cinayeti itiraf eden sanığa 26 yıl 8 ay hapis

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dağ evinde birlikte alkol aldığı arkadaşı Metin Şahin'i (56) öldürdükten sonra suçu başkasının üzerine atan ancak kuvvetli suç şüphesiyle tutuklanan ve savcılığa yazdığı mektupla cinayeti itiraf eden Cafer Korkmaz (42), toplam 26 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 4 Şubat 2018'de Ören Yeni Mahallesi Kavucaktaş mevkisinde Metin Şahin'e ait dağ evinde meydana geldi. Metin Şahin, evin balkonunda birlikte alkol aldığı arkadaşı Cafer Korkmaz tarafından tabancayla ateş edilerek öldürüldü. Olayın ardından ormanlık alanda baygın halde bulunan ve cinayeti komşusunun işlediğini iddia eden Cafer Korkmaz, çelişkili ifadeleri nedeniyle tutuklandı.

Cafer Korkmaz, bir süre sonra cezaevinden savcılığa mektup yazarak Metin Şahin'i satın almasına yardımcı olduğu arazi için komisyon istemesi üzerine öldürdüğünü itiraf etti. Cafer Korkmaz hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Cafer Korkmaz, ölen Metin Şahin'in yakınları ve iki tarafın avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, yargılama sonucu Cafer Korkmaz'a ömür boyu hapis cezası verdi. Sanığın duruşmalardaki iyi hali indirim nedeni sayılarak ceza 25 yıla düşürüldü. 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan da 1 yıl 8 ay ceza verilen Cafer Korkmaz, toplam 26 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Küçükçekmece'deki korkunç olayda 9 kişi gözaltında

'Kozmik Oda'da kumpas' davasında cezalar belli oldu

Dayak görüntülerini kaydedip paylaşan üniversiteli kızlar yeniden yargılanacak

Tacizciyi kaydetti, yaşadıklarını anlattı: 'Korkuyorum'