Mektup yağdı... Teröristi bırakmayın

TÜRKİYE’nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan, 36 yıl önce aracıyla kırmızı ışıkta durduğu sırada suikaste uğradı. Arıkan’ın şehit olduğu saldırıyı Ermeni Katliamı İçin Adalet Komandoları (JCAG) üstlendi. Saldırıyı düzenleyen iki teröristten biri olan Hampig Sasunyan (Harry Sassounian), Los Angeles’ta yapılan yargılamada birinci derece cinayet suçundan müebbet hapse mahkûm edildi. Sasunyan, California eyaletinin şartlı tahliye politikası çerçevesinde, hapis cezasının 25. yılını doldurduğu Ekim 2007’den itibaren şartlı salıverilme hakkından yararlanma imkânına sahip oldu.



Tahliye konusunda yetkili olan California Şartlı Tahliye Komisyonu, Aralık 2016’da Sasunyan’ın başvurusunu kabul etti ancak California Valisi Gerald Brown, teröristin tahliyesine vize vermedi. Sasunyan ve avukatları yine de tahliye isteklerine devam ediyor. 29 Haziran’da yeniden bir şartlı tahliye duruşması yapılacak.





Kemal Arıkan



İNTERNETTE KAMPANYA

Türk Amerika Ulusal İdari Komitesi (TASC), ay sonundaki duruşma öncesinde internette bir kampanya düzenledi. “Teröristin şartlı tahliyesini durdurun” sloganıyla açılan StopTerroristParole.org adresinden California Şartlı Tahliye Komisyonu’na 1000’in üzerinde mektup yollandı. TASC Eş Başkanı Günay Evinç, Şartlı Tahliye Komisyonu’nun tahliye kararı verirken, kamuoyunun yorumlarının önemli bir rol oynadığını belirterek kampanyaya destek verilmesini istedi. Sasunyan’ın salıverilmesini destekleyen mektuplar da geldiğini söyleyen Evinç, şöyle devam etti: “Ermeni ordusunun da içinde bulunduğu çeşitli işverenlerden iş teklifleri geliyor. Kendini sıradan bir katil olarak portre etmeye çalışıyor, Ermeni terörizmiyle bağlantılarını reddediyor. Yasal temsilini yapanlar, Ermeni-Amerikan topluluğu liderlerinin düzenlediği etkinliklerden finanse ediliyor” dedi.



MAĞDURLARI ETKİLİYOR

Sasunyan’ın şartlı tahliye isteğine karşı olan mektupların komisyona son iletilme tarihi olan 29 Mayıs 2018 tarihine kadar 1000’den fazla mektubun geldiğini anlatan Evinç, “O tarihten sonra gönderilen mektuplar da komisyonun dikkatini çekecektir” dedi. Suikasttan beri Arıkan’ın eşi ve ailesinin yaşadığı Sydney’den de 200’den fazla mektup geldiğini vurgulayan Evinç, “Kanada, İngiltere, Fransa ve Türkiye’den kayda değer sayıda mektup geldi. Bu terörizmin global bir sorun olduğunu vurguladı. Mesaj net: Şartlı Tahliye Kurulu’nun kararı, California sınırları dışına ulaşıyor ve dünya çapında terör mağdurlarını etkiliyor.” diye konuştu. Dışişleri Bakanlığı’ndan Hürriyet’e yapılan açıklamada “2007’den bu yana, diplomatımızı şehit eden terörist Sasunyan’ın tahliyesine izin verilmemesi için her seviyede, siyasi, diplomatik ve hukuki girişimler sürdürülmektedir” denildi.



YILLARDIR ÇIKMAYA ÇALIŞIYOR

ABD’nin Californiya eyaletinde San Quentin hapishanesinde yatan Sasunyan, yıllardır California Şartlı Tahliye Komisyonu’na (California Parole Board) tahliye talebinde bulunuyor. 2006, 2010, 2013, 2015 yıllarında komisyonca yapılan duruşmalarda, talepleri reddedildi. 14 Aralık 2016 tarihinde bir kez görülen tahliye duruşmasında, Sasunyan’ın isteği kabul edildi. Sonrasında karar, 12 Mayıs 2017 tarihinde California Valisi Gerald ‘Jerry’ Brown tarafından reddedildi. Sasunyan hapisten çıkamadı.



'TAHLİYE EDİLMEZ'

ABD’de Türk diplomatlara yönelik terörist faaliyetler hakkında bilgi veren Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) analisti Hazel Çağan Elbir, katliamların 1973 yılında Los Angeles’ta Konsolos Bahadır Demir ve Başkonsolos Mehmet Baydır’ın, Gürgen Yanıkyan isimli bir Ermeni tarafından şehit edilmesiyle başladığını anlattı. “Sasunyan, Arıkan suikastını gerçekleştirdikten sonra herhangi bir pişmanlık duymak bir yana, bu olayın başkaları tarafından daha da geliştirilmesi gerektiği, daha fazla Türk’ün Ermeniler tarafından katledilmesi gerektiği gibi açıklamalar yaptı” diyen Elbir, ay sonundaki duruşmada tahliye kararı çıkmayacağına inanıyor.