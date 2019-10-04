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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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DHA
04.10.2019 - 16:59, Son GÃ¼ncelleme:

MeksikalÄ± sanatçÄ± Jorge Marin'in heykelleri Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda

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MeksikalÄ± sanatçÄ± Jorge Marin'in heykelleri Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda

MeksikalÄ± sanatÃ§Ä± Jorge Marin'in eserleri "VarlÄ±ÄŸÄ±n Yeniden Ä°nÅŸasÄ±" sergisiyle Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda sanatseverlere kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§tÄ±.Â

Bronzdan yaptÄ±ÄŸÄ± heykelleri kÃ¼reler, pencereler, kefeler ve atlar Ã¼zerine konumlandÄ±ran Jorge Marin'in Ä°stanbul HavalimanÄ±'ndaki sergi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na Ä°stanbul Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Ä°stanbul HavalimanÄ± MÃ¼lki Ä°dare Amiri Ahmet Ã–nal, Meksika Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Bernardo Cordova Tello ve Ä°GA HavalimanÄ± Ä°ÅŸletmesi CEO'su ve Ä°cra Kurulu BaÅŸkanÄ± Kadri Samsunlu katÄ±ldÄ±. TÃ¶rende aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ kurdelasÄ±nÄ± birlikte kesen yetkililer daha sonra MeksikalÄ± sanatÃ§Ä±nÄ±n sergisini gezdiler.Â 

"BURASI BÄ°R SANAT MERKEZÄ°"Â 

TÃ¶rende konuÅŸan Ä°stanbul Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Ä°stanbul HavalimanÄ± MÃ¼lki Ä°dare Amiri Ahmet Ã–nal, "Buradan her gÃ¼n yÃ¼z binlerce insan geÃ§iyor. Bizim yolcu kapasitemiz 200 binin Ã¼zerinde. Bu insanlar burayÄ± Ã§ok merak ediyor. BugÃ¼n burada aÃ§tÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu sergi, Ä°stanbul HavalimanÄ±nÄ± yetkililerinin sanata ne kadar deÄŸer verdiÄŸi bizlere gÃ¶steriyor. BurasÄ±nÄ±n sadece bir havalimanÄ± deÄŸil nasÄ±l bir sanat merkezi olmasÄ± gerektiÄŸini bizlere sunuyorlar. Ä°nsanlarÄ±mÄ±z bu gÃ¼zel eserleri gÃ¶recekler" dedi. Â 

MeksikalÄ± sanatÃ§Ä± Jorge Marinin heykelleri Ä°stanbul HavalimanÄ±nda

"BU SERGÄ° Ä°KÄ° ÃœLKE ARASINDA Ã–NEMLÄ° BÄ°R KÃ–PRÃœ OLACAK"Â 

Meksika Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Bernardo Cordova Tello, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez Ä°stanbul HavalimanÄ±'na geldiÄŸini bu etkinliÄŸi yapmaktan bÃ¼yÃ¼k bir onur duyduklarÄ± sÃ¶yledi. MeksikalÄ± Jorge Marin'in eserlerinin burada sergilemek Ã¶nemli bir adÄ±m olduÄŸunu ifade ederek, TÃ¼rk Hava YollarÄ±'nÄ±n Ä°stanbul-Meksika seferlerine baÅŸlamasÄ±nÄ±n iki Ã¼lke arasÄ±nda ticaret ve turizm aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli olduÄŸunu sÃ¶yledi. Ä°GA HavalimanÄ± Ä°ÅŸletmesi CEO'su ve Ä°cra Kurulu BaÅŸkanÄ± Kadri Samsunlu ise, MeksikalÄ± sanatÃ§Ä±nÄ±n sergisinin Ä°zmir ve Ankara'dan sonra Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda sergi aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, Mexico City HavalimanÄ±'nda bir organizasyon yapmak istediklerini sÃ¶yledi.Â 

MeksikalÄ± sanatÃ§Ä± Jorge Marinin heykelleri Ä°stanbul HavalimanÄ±nda

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