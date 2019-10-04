MeksikalÄ± sanatçÄ± Jorge Marin'in heykelleri Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda
MeksikalÄ± sanatÃ§Ä± Jorge Marin'in eserleri "VarlÄ±ÄŸÄ±n Yeniden Ä°nÅŸasÄ±" sergisiyle Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda sanatseverlere kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§tÄ±.Â
Bronzdan yaptÄ±ÄŸÄ± heykelleri kÃ¼reler, pencereler, kefeler ve atlar Ã¼zerine konumlandÄ±ran Jorge Marin'in Ä°stanbul HavalimanÄ±'ndaki sergi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na Ä°stanbul Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Ä°stanbul HavalimanÄ± MÃ¼lki Ä°dare Amiri Ahmet Ã–nal, Meksika Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Bernardo Cordova Tello ve Ä°GA HavalimanÄ± Ä°ÅŸletmesi CEO'su ve Ä°cra Kurulu BaÅŸkanÄ± Kadri Samsunlu katÄ±ldÄ±. TÃ¶rende aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ kurdelasÄ±nÄ± birlikte kesen yetkililer daha sonra MeksikalÄ± sanatÃ§Ä±nÄ±n sergisini gezdiler.Â
"BURASI BÄ°R SANAT MERKEZÄ°"Â
TÃ¶rende konuÅŸan Ä°stanbul Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Ä°stanbul HavalimanÄ± MÃ¼lki Ä°dare Amiri Ahmet Ã–nal, "Buradan her gÃ¼n yÃ¼z binlerce insan geÃ§iyor. Bizim yolcu kapasitemiz 200 binin Ã¼zerinde. Bu insanlar burayÄ± Ã§ok merak ediyor. BugÃ¼n burada aÃ§tÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu sergi, Ä°stanbul HavalimanÄ±nÄ± yetkililerinin sanata ne kadar deÄŸer verdiÄŸi bizlere gÃ¶steriyor. BurasÄ±nÄ±n sadece bir havalimanÄ± deÄŸil nasÄ±l bir sanat merkezi olmasÄ± gerektiÄŸini bizlere sunuyorlar. Ä°nsanlarÄ±mÄ±z bu gÃ¼zel eserleri gÃ¶recekler" dedi. Â
"BU SERGÄ° Ä°KÄ° ÃœLKE ARASINDA Ã–NEMLÄ° BÄ°R KÃ–PRÃœ OLACAK"Â
Meksika Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Bernardo Cordova Tello, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez Ä°stanbul HavalimanÄ±'na geldiÄŸini bu etkinliÄŸi yapmaktan bÃ¼yÃ¼k bir onur duyduklarÄ± sÃ¶yledi. MeksikalÄ± Jorge Marin'in eserlerinin burada sergilemek Ã¶nemli bir adÄ±m olduÄŸunu ifade ederek, TÃ¼rk Hava YollarÄ±'nÄ±n Ä°stanbul-Meksika seferlerine baÅŸlamasÄ±nÄ±n iki Ã¼lke arasÄ±nda ticaret ve turizm aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli olduÄŸunu sÃ¶yledi. Ä°GA HavalimanÄ± Ä°ÅŸletmesi CEO'su ve Ä°cra Kurulu BaÅŸkanÄ± Kadri Samsunlu ise, MeksikalÄ± sanatÃ§Ä±nÄ±n sergisinin Ä°zmir ve Ankara'dan sonra Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda sergi aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, Mexico City HavalimanÄ±'nda bir organizasyon yapmak istediklerini sÃ¶yledi.Â
Haber YorumlarÄ±nÄ± GÃ¶ster
Haber YorumlarÄ±nÄ± Gizle