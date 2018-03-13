Meksika açmazı ne demek?

Meksika açmazı, olaya karışan hiçbir tarafın kazançlı çıkamayacağı içinden çıkılmaz durum, çıkmaz, açmaz olarak İngilizce'de kullanılan argo bir deyimdir.

Popüler kültürde ise Meksika çıkmazı genel olarak iki ya da daha fazla kişinin birbirlerine doğru silah çekmesiyle oluşan yüksek gerilimli durum için kullanılır. Gerilimi arttırıcı nokta karşı tarafın kendisine ateş edeceğinden korktuğu için hiç kimsenin silahı bırakmamasıdır.

Bu durum olaya karışanları ya diplomasiye, ya teslim olmaya ya da ilk olarak vurmayı denemeye iter. Soğuk Savaş sırasında Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki nükleer karşı karşıya gelmelerde özellikle de 1962 yılındaki Küba Füze Krizi'nde bu deyim sıklıkla kullanılmıştır.

Bu deyim 19. yüzyılın sonlarına doğru büyük olasılıkla Amerikan güneybatısında kullanılmaya başlanmıştır. Yine de güvenilir bir kaynak bu terimin Avustralya kökenli olduğunu söyler. Bir olasılık bunun 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında Meksika'daki zor ve paradoksal toplumsal ve ekonomik durum ile ilgisi olmasıdır. Bu deyim çoğu kişi tarafından aşağılayıcı olarak bulunsa da aşağılayıcı olmayan anlamda kullanılmasının geniş kabul görmesi çoğu İngilizce konuşan kişi için saldırgan amlamda kullanılmadığını göstermektedir.

Popüler kültürde Meksika açmazı

Spaghetti Westernlerde ve ikinci seviye filmlerde sık sık kullanılması nedeniyle Meksika açmazı artık bir sinema klişesi haline gelmiştir. Yüksek gerilimli dramatik bir unsur yarattığından ötürü popüler kültürde yer etmiştir.