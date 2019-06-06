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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
06.06.2019 - 13:25, Son Güncelleme:

Meke Gölü'ndeki şaşırtan görüntü için açıklama geldi

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Meke Gölü'ndeki şaşırtan görüntü için açıklama geldi

Konya’nın Karapınar ilçesinde bulunan, uzmanlar tarafından jeolojik bir miras olarak değerlendirilen "dünyanın nazar boncuğu" diye tanınan Meke Gölü'nde su bulunan kısım kırmızı renge büründü. Oluşan su tabakasındaki turuncu renk alan kısmı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Fetullah Arık, "Bölgede oluşan turuncu- kırmızı renkler mikroorganizmaların habercisi olabilir" dedi.

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  • Meke Gölü kırmızıya büründü
  • Meke Gölü kırmızıya büründü
  • Meke Gölü kırmızıya büründü
  • Meke Gölü kırmızıya büründü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Son yıllarda özellikle yaz aylarında kuruyan Meke Gölü, kış aylarında bölgenin aldığı yağış miktarına bağlı olarak yer yer oluşan su birikintileri ve kristalleşen toprak görüntüsüyle doğa severlerin dikkatini çekiyor.

Meke’nin asırlar önce bir volkanik patlamayla oluştuğunu vurgulayan Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, 8 bin yıl önce yaşanan ikinci bir patlama ile gölün şu anki şeklinin aldığını söyledi. 

“BÖLGEDE OLUŞAN TURUNCU RENKLER MİKROORGANİZMALARIN HABERCİSİ”

Bölgede zaman zaman yoğunlaşan yağışlarla gölde su tabakası oluşuyor. Oluşan su tabakasındaki turuncu renk alan kısmı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Fetullah Arık, “Meke Gölü tuzlu bir bölge. İçerisinde normal canlıların yaşamasına çok fazla izin vermiyor.

Geçmişte zaten bu gölden tuz üretimi gerçekleştirilmiş. Bu tuz ortamında da yaşayabilecek mikroorganizmalar ve bakteriler söz konusu. Su giderek azaldığı için bakterilerin oluşturduğu görüntü turuncu ve kırmızı renkli oluyor.

O bölgede ise şu anda mikroorganizmalar ve bakterilerde çok fazla bir artış olduğunu söyleyebiliriz” dedi. 

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