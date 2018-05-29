Meke Gölü nerede?

Konya'da bulunan Karapınar ile Ereğli arasında yolun 7. kilometresinde bulunan sapağın 2 km içerisinde bulunan Meke Gölü, 12 metre derinliğinde olan özel göldür. Adını, çevrede yaşamakta olan Meke kuşlarından alan göl, 4-5 milyon yıl öncesine denk gelen Pleistosen çağında gerçekleşen volkanik patlama sonucunda oluşan kraterin ardından meydana gelmiştir. Kraterin zaman içerisinde su ile dolarak dönüştüğü göl, 9000 yıl önce meydana gelen ikinci volkanik patlamanın ardından oluşan ikinci volkan konisi sayesinde ikinci halini almıştır.

Deniz seviyesinden 981 m yükseklikte bulunan ve 800 metre uzunluk ile 500 metre genişliğe sahip birincil kratere sahip olan Meke Gölü, su seviyesinden 50 m yükseklikte oluşan volkan konisinde bulunur. 25 m derinliği bulunan ve suyu tuzlu olan göl, kuşbakışı görüntü ile görülen çevresindeki mavi sular nedeniyle Dünyanın Nazar Boncuğu olarak anılır. Son yıllarda suyu çekilmiş olmasına rağmen görülmeye değer güzellikler arasında yer alan Meke Gölü, turistik açıdan kıymetli değerlerimiz arasında bulunur.

Yazları kırmızı renk alıyor

En şiddetli yağmurları dahi kısa sürede emebilecek bir yapıya sahip olan volkanik kütle sayesinde Meke'nin biçimi binlerce senedir bozulmadan varlığını sürdürmüştür. Fakat Konya Havzası'nda bulunan yeraltı sularının özellikle son yıllarda bilinçsizce tüketilmesi nedeniyle göl yaz aylarında tamamen kurur. Göçmen kuşların Türkiye üzerinde mola verdikleri nadir doğa harikalarından biri olan Meke Gölü, yaz aylarında mikroorganizmalardan dolayı kırmızı bir renk alır.

Sadece Amerika'da var

Volkanik patlamaların ardından meydana gelen garip şekilli tepeler, göller ve çukurlarla kaplı olan Karapınar ilçesinin önemli yerlerinden biri olan Meke Gölü, gün eşsiz bir gün batımı manzarasına sahiptir. Benzer bir oluşumun yalnızca Amerika'da bulunduğu bu güzel göl, mağaralar ile yakından ilgilenen turistlerin de en uğrak mekânları arasındadır.