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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
26.10.2019 - 17:56, Son Güncelleme:

Meke Gölü kurusa da ilgi çekmeye devam ediyor

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Meke Gölü kurusa da ilgi çekmeye devam ediyor

Konya’nın Karapınar ilçesinde yaklaşık 8 bin yıl önce iki aşamalı volkanik patlama sonucu meydana gelen görünümü nazar boncuğuna benzetildiği için "dünyanın nazar boncuğu" olarak bilinen Meke Gölü'nün son yıllarda suyu çekilirken, kuruyan göl vatandaşlar tarafından ilgi görmeye devam ediyor.

Karapınar'da bulunan, uzmanlar tarafından jeolojik bir miras olarak değerlendirilen "dünyanın nazar boncuğu" diye tanınan Meke Gölü suyunun kurumasına rağmen vatandaşlar tarafından ilgi görmeye devam ediyor. Suyun çekilmesiyle kış aylarında bölgenin aldığı yağış miktarına bağlı olarak yer yer oluşan su birikintileri ve kristalleşen toprak görüntüsüyle doğa severlerin dikkatini çekiyor. Son yıllarda gölün kurumasından dolayı doğa severler, kuru bölgelerde gezintiye çıkarak hatıra fotoğrafı çektiriyor. Meke’nin asırlar önce bir volkanik patlamayla oluştuğunu vurgulayan Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, 8 bin yıl önce yaşanan ikinci bir patlama ile gölün şu anki şeklinin aldığını söyledi.

“MEKE GÖLÜNE TESİS YAPILIRSA DAHA FARKLI TURİZM ORTAMI OLABİLİR”

Bölgeye doğa severler tarafından farklı bir ilginin olduğunu vurgulayan Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Arık, “Meke Gölü, burası doğa severlere farklı bir görüntü veriyor ama tüm mesele doğa severlerin o bölgede konaklama sorunun olması. Tesis ve benzeri yer olmayınca görsellerini alarak oradan ayrılıyor. Vatandaşlarımızın orada kalacağı belki birkaç tesis olursa o zaman daha farklı bir turizm ortamı olabilir” dedi.

Meke Gölü’nün eski halini alması için yapılabilecekler konusunda değerlendirmede bulunan Arık, "Meke'nin durumu bir anda eski görsel şölene dönüşmeyebilir. Bunun öncelikle yeraltı sularının kullanımının azaltılması lazım. Bu da hem vatandaşların bilinçli olması, yeraltı sularını az tüketen bitkilere yönelmesi, yeraltı sularının az tüketildiği bitkilere teşvikin artırılmasıyla, suyun az kullanılmasıyla Meke'nin bir süre sonra eski halini alabileceğini söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.
Meke Gölü, Türkiye’nin dört bir yanından misafir ağırlarken, doğa severlerden buraya ilk defa gelenler, gördükleri en güzel doğa olayı olduğunu belirterek, gölün kurumasına rağmen yine güzel bir manzaranın olduğunu söyledi.

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