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    Mehter takımına İstiklal Marşı soruşturması

    DHA
    23.03.2018 - 11:42 | Son Güncelleme:

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Marşı'nın ilahi gibi okunması üzerine görevliler hakkında idari soruşturma başlattı.

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen 'Okullararası Masa Tenisi Şampiyonası'nda İstiklal Marşı, mehter takımınca ilahi gibi seslendirirken, salondakiler de saygı duruşunda bulundu. Mehter takımının, İstiklal Marşı'nı ilahi gibi seslendirmesi tepkilere neden oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce İstiklal Marşı'nın farklı seslendirilmesi üzerine görevliler hakkında idari soruşturma başlatıldı. Etkinlik için oluşturulan repertuvarda yer almamasına rağmen İstiklal Marşı'nın, mehter takımının iradesiyle seslendirildiği belirtildi.

    İstiklal Marşı ilahi gibi okunduİzmit'te, okullar arası masa tenisi şampiyonası öncesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin mehter takımının İstiklal Marşı'nı ilahi gibi söylemesi ve İstiklal Marşı'nın kabulü nedeniyle düzenlenen anma gecesinde tasavvuf musikisi korosu eşliğinde okunması dikkat çekti. Masa tenisinde şampiyonasında İstiklal Marşı okunurken herkes saygı duruşunda bulunurken, tasavvuf musikisi korosu eşliğinde İstiklal Marşı okunurken koltuklardan izlenildi.
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    Etiketler: mehter takımı , gündem
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