Mehmet'in cenazesinde gerginlik
Kayseri'de, köpeklerin saldırması sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Mehmet Özer'in cenaze namazı öncesinde ilçe müftüsü hayvanlara şefkatin önemi hakkında vaaz verince, Özer'in yakınları tepki gösterdi.
Kayseri'nin Hacılar ilçesine dün meydana gelen olayda, köpeklerin saldırısına uğrayan lise 1. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Mehmet Özer hayatını kaybetti. Özer'in cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından namazın kılınacağı Hacılar Cami Kebir Camii'ne getirildi.
"BİZİM ACIMIZ VAR, SEN NEYDEN BAHSEDİYORSUN"
Öğle namazı öncesinde vaaz veren ilçe müftüsü, vaazında hayvanlara şefkatin önemini anlattı. Bu sırada, Özer'in yakınları müftünün üstüne yürüyerek, 'Bizi canımız yanıyor, sen neyden bahsediyorsun' diyerek tepki gösterdi. Camiye giren polis ekipleri, tepki gösteren vatandaşları çıkardı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Mehmet Özer'in cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Özer'in cenazesi, Hacılar İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeye, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Hacılar Belediye Başkanvekili Bilal Özdoğan, Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Özer'in ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Lise öğrencisi Mehmet Özer'in arkadaşları, cenaze namazında gözyaşlarını tutamadı. Özer'in babası Alpay Özer ayakta durmakta güçlük çekerken annesi Sevda Özer'in ise hastaneye kaldırıldığı için cenazeye katılamadığı öğrenildi.
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