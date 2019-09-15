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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
15.09.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

Mehmetçikten insanlık dersi... Ailesi gözyaşlarına boğuldu

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Hakkari kırsalında sıcak temas sağladıkları teröristlerden birini yaralı yakalayan komandoların birkaç dakika önce kendilerine kurşun sıkan teröriste gösterdiği şefkat ve uzattığı yardım eli görüntülendi. Bölücü terör örgütünün yardım ve yatakçıları tarafından ailesinden koparılan teröristin anne ve babasıyla telefonda görüşmesi de sağlandı. Kızının sesini duymasının ardından "yavrum" diyerek gözyaşlarına boğulan baba konuşmayı sürdüremezken telefonu alan anne kızıyla görüştü.

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  • Mehmetçikten yaralı teröriste şefkat eli
  • Mehmetçikten yaralı teröriste şefkat eli
  • Mehmetçikten yaralı teröriste şefkat eli
  • Mehmetçikten yaralı teröriste şefkat eli
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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesi gerek yurt içi gerekse sınır ötesinde artan tempoda devam ediyor.

Mehmetçiğin, Hakkari kırsalında sıcak temas sağladığı teröristin teslim olma anı ve Mehmetçik'in ona uzattığı yardım eli görüntülere yansıdı. 

Görüntülere göre komandolar, çatışma sonrası arama-tarama faaliyetleri sırasında çalılıkların arasında kadın teröristin saklandığını tespit etti. 

Teröristin olası bir saldırısına karşı güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından terörist teslim oldu. Yaralı olduğu anlaşılan bölücü terör örgütü mensubuna ilk müdahaleyi, birkaç dakika önce teröristin kurşun sıktığı komandolar yaptı. 

"İMKAN BULDUĞUNUZ ANDA ÖRGÜTTEN KAÇIN"

Yarasına müdahale edilen teröriste "korkmaması ve sakin olması" yönünde telkinler yapılırken Mehmetçik tarafından su verildi.

Terörist, askerlerin sorusu üzerine "Teslim olanlara Türk askerinin kötü davrandığı söyleniyordu. Bunun gerçek olmadığını gördüm" ifadesini kullandı.

Güvenlik güçlerinin operasyonlarının ardından bölücü terör örgütünden ayrılmaya çalışan çok sayıda gencin olduğunu belirten terörist, onlara yönelik "İmkan bulduğunuz anda kaçın" çağrısında bulundu.

Bölücü terör örgütüne 12 yaşında kandırılarak katıldığını, Ayn el-Arab'daki çatışmalarda YPG saflarında görev aldığını, sonrasında Gara'daki PKK kamplarına geçtiğini anlatan terörist, örgüte katılmaktan duyduğu pişmanlığı ifade etti.

"YAVRUM" DEDİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bölücü terör örgütünün yardım ve yatakçıları tarafından ailesinden koparılan teröristin anne ve babasıyla telefonda görüşmesi de sağlandı.

Ailesine ulaşılmasının ardından komutanın "Sizi iyi bir haber vermek için aradık. Kızınız sizinle görüşmek için can atıyor" diye seslendiği baba, "Ben de can atıyorum" ifadesiyle karşılık verdi. Kızının sesini duymasının ardından "yavrum" diyerek gözyaşlarına boğulan baba konuşmayı sürdüremezken telefonu alan anne kızıyla görüştü.

"KIZINIZ ARTIK GÜVENLİ ELLERDE"

Konuşmanın sonunda telefonu alan komutan babaya, "Kızınız artık güvenli ellerde merak etmeyin" dedi. Evlatlarının sesini duymaktan büyük sevinç duyan aile, Mehmetçik'e teşekkür etti.

Kızlarının kandırılarak dağa çıkarılmasının ardından yaşadıkları acı dolu günlerin artık sona erdiğini ifade eden anne-baba, çocuklarını örgütün elinden kurtarmaya çalışan ailelerin çabalarına destek vererek, kaçırılarak terör örgütüne katılmaya zorlanan gençlere teslim olmaları çağrısında bulundu.

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