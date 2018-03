'Mehmetçiklerimiz destan yazıyor'

AFRİN ÇEVRELENDİ

“Zeytin Dalı harekâtında Mehmetçik’imiz karadan ve havadan büyük bir harekât yapıyor ve başarıyla bu operasyon gidiyor. Güvenlik güçlerimiz hiçbir sivilin zarar görmemesi için çok ama çok dikkatli çalışıyor. Afrin çevrelenmiş durumda. Sınırlarımıza yakın bölgelerin tamamını terör yuvalarından temizledik. Şimdi Mehmetçik’imiz, özel harekâtçılar, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız ve ÖSO’ya ait yiğitler adım adım Afrin’e ilerliyor.



Nerede bir terör tehdidi varsa, o bizim için hedeftir. Bugün Afrin, yarın bir başka yerdir. Nerede bu ülkenin sınırlarına, bu milletin can ve mal güvenliğine toprak bütünlüğümüze yönelik bir tehdit olursa orada oluruz ve o tehdidi bertaraf ederiz. Suriye’de, Irak’ta yaşayan mazlum insanlar bu örgütlerden çok çekti. Hem ülke güvenliğimizi sağlamak hem de o bölgede yaşayan mazlumların hakkını hukukunu temin etmek için biz bu operasyonları yapıyoruz. Bu mücadele aslında Avrupa’nın da barışı içindir, dünyadaki küresel barış için de gereklidir. Terörle işbirliği yapanlar bölgede barışı tehlikeye atıyor. Meşru bir devlet, terör örgütleriyle işbirliği yapamaz. Terör örgütlerine sempati besleyenlerin eline kan bulaşır. Biz kan ve gözyaşı sona ersin istiyoruz.



GİZLİ OLMAYACAK

AK Parti ve MHP, Yenikapı ruhuna sahip çıktı ve birlikte 2019 seçimlerine gitmeye karar verdi. İnşallah cumhur ittifakıyla genel seçimlerde de birlik ve beraberliği sağlayacağız. Bu ittifak çalışmalarını yasal zemine kavuşturuyoruz. Baraj iki partinin aldığı toplam oy üzerinden yapılacak. Geçmiş dönemde gizli kapaklı yapılan ittifaklara artık ihtiyaç olmayacak. Ana muhalefet partisi her zaman olduğu gibi yine buna da itiraz ediyor. Ne diyor: ‘Bu bir koalisyondur.’



Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlayın. Kapı kapı dolaşarak gizli kapaklı ittifak yapan kimdi? Bunlardı. Çatı adayını kimler getirdi? Bunlar getirdi. 16 Nisan halk oylamasında ne kadar millet düşmanı varsa, birlikte hayır cephesini kurmaya çalışan siz değil miydiniz? ‘Bizim evde oyların yarısı CHP’ye, diğer yarısı HDP’ye’ diyen senin genel başkan yardımcın değil miydi? Şimdi artık her şey meşru, şeffaf ve partiler bir araya gelecek seçime birlikte girecek.”