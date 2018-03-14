Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Mehmetçik'le huzur geldi

    Mehmetçik'le huzur geldi

    Gamze KOLCU
    14.03.2018 - 23:18 | Son Güncelleme:

    SURİYE sınırının yanı başında Zeytin Dalı harekâtının başladığı noktadayız. TSK ve ÖSO’nun operasyon kapsamında terör örgütü PYD/PKK’dan arındırdığı Afrin’in stratejik öneme sahip Raco beldesine sınır tarlalarda çiftçilerin bir günlük çapa mesaisine tanıklık ettik. Büyük çoğunlukla kadınların çapa salladığı 20 dönümlük tarlada kiminle konuşsak Mehmetçik’e dua ile başlıyor sözlerine.

    ÇALIŞMAK ZORUNDAYDIK
    Kadınlar, şubat ayında teröristlerin roket saldırıları nedeniyle korku içinde fasulye ekimi yaptıklarını, çatışma sesleriyle yüreklerinin ağızlarına geldiğini söylüyorlar. “Para kazanmak zorundayız. Canımızın korkusuyla da olsa çalışmaya devam ediyorduk” sözleriyle çaresizliklerini anlatıyorlar. Süheyla Kaya (48) ile çapa yapan işçilere çay demlerken konuştuk:

    “Geceleri çatışma seslerinden uyuyamıyorduk; camlar titriyordu. Roket korkusuyla sınırdaki tarlalarda çalışmaktan korkar olmuştuk. Allah askerimizin yardımcısı olsun.”

    Çapa yapan kadınların yanına gidiyoruz. Bir çapa da bana veriyor ve nasıl yapmam gerektiğini anlatıyorlar. Bir taraftan çapa yapıp diğer taraftan sohbet ediyoruz. “Neden hep kadınlar var” dediğimde “Bu kadın işi” yanıtını alıyorum. 45 yaşındaki Emine Aracı, 16 yaşındaki kızı Eda Aracı ile birlikte çalışıyor. Eda, liseyi ikinci sınıfta terk etmiş, yaz aylarında düğünü var, “Açık liseye başladım. Mutlaka bitirip diplomamı alacağım” diye konuşuyor.
    Çiftçi kadınlar “Mehmetçik’le birlikte huzur geldi. Daha güvenli şekilde çocuklarımızın rızkını kazanıyoruz” diyorlar.

    Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı , TSK , gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri