Mehmetçik'le huzur geldi

ÇALIŞMAK ZORUNDAYDIK

Kadınlar, şubat ayında teröristlerin roket saldırıları nedeniyle korku içinde fasulye ekimi yaptıklarını, çatışma sesleriyle yüreklerinin ağızlarına geldiğini söylüyorlar. “Para kazanmak zorundayız. Canımızın korkusuyla da olsa çalışmaya devam ediyorduk” sözleriyle çaresizliklerini anlatıyorlar. Süheyla Kaya (48) ile çapa yapan işçilere çay demlerken konuştuk:



“Geceleri çatışma seslerinden uyuyamıyorduk; camlar titriyordu. Roket korkusuyla sınırdaki tarlalarda çalışmaktan korkar olmuştuk. Allah askerimizin yardımcısı olsun.”



Çapa yapan kadınların yanına gidiyoruz. Bir çapa da bana veriyor ve nasıl yapmam gerektiğini anlatıyorlar. Bir taraftan çapa yapıp diğer taraftan sohbet ediyoruz. “Neden hep kadınlar var” dediğimde “Bu kadın işi” yanıtını alıyorum. 45 yaşındaki Emine Aracı, 16 yaşındaki kızı Eda Aracı ile birlikte çalışıyor. Eda, liseyi ikinci sınıfta terk etmiş, yaz aylarında düğünü var, “Açık liseye başladım. Mutlaka bitirip diplomamı alacağım” diye konuşuyor.

Çiftçi kadınlar “Mehmetçik’le birlikte huzur geldi. Daha güvenli şekilde çocuklarımızın rızkını kazanıyoruz” diyorlar.