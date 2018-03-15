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    Mehmetçik'e dua

    Gamze KOLCU / HATAY
    15.03.2018 - 23:33 | Son Güncelleme:

    TOKAÇLI köyü, Hatay’ın Altınözü ilçesine birkaç kilometre uzaklıkta; Suriye sınırına bakan tepelerden birinde yer alıyor.

    Mehmetçike duaTokaçlı, Türkiye’nin tek Arap Hıristiyan köyü. Köy meydanına geldiğimizde, sokaktaki çocuk sesleri dikkatimizi çekiyor. Köyde, eğitim çağında 40 çocuk var. Öğrenci sayısının azlığı nedeniyle köydeki okul kapatılmış. Çocuklar taşımalı sistemle her gün merkezdeki Türk okullarına gidiyorlar.

    Türkiye’nin ilk Zeytin Müzesi de bu köyde. Müzenin olduğu yerde kadınlarla bir araya geliyoruz. Yöresel kıyafetleri dikkatimizi çekiyor. Meryem Kaya (63) üzerindeki elbiseyi göstererek, “Çok eski. Belki de benden de yaşlı” diyor gülerek. Köyde yaşayanların neredeyse tamamının çocukları yurtdışında.

    Mehmetçike dua


    ALLAHIM SEN ASKERİMİZİ KORU
    Köyün gençleriyle Meryem Ana Evi’ne gidiyoruz. Hepsi dualarını ediyor, dileklerini diliyor. 28 yaşındaki Janet Çilingir, “Bu ülkede mutlu ve özgürüz. Ben bu ülkede dinimi özgürce yaşıyorsam askerlerimiz sayesinde. Dualarımız sınırdaki askerlerimizle. Hepsine vefa borcumuz var. Allah hepsini korusun” diyor. Köy sakinleriyle sohbet ederken çan sesi yükseliyor. Hıristiyanların birçoğu yöresel kıyafetleriyle Maria Ana Kilisesi’ne gidiyor. Önce mumlar yakıldı, dilekler dilendi. Köyün 17 yıllık papazı Musa Papaz’ın, ayindeki duası Afrindeki askerler içindi. Papaz, Arapça ettiği duada şunları söylediğini aktardı: “Allahım sen devletimizi başımızdan eksik etme; askerimizi koru. Sınırda tüm devletimiz için çalışan Mehmetçik’lerimize güç ver. Her şeye kadir olan sensin Allah’ım. Sevgimiz hep daim olsun. Dünya ve tüm insanlık için barış, savaşın olmadığı günler olsun. Amin.”

    Etiketler: Hatay , Zeytin Dalı Harekatı , gazetehaberleri , gündem
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