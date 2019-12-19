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DHA
19.12.2019 - 16:32, Son Güncelleme:

Mehmetçik, Suriyelilere ekmek dağıtımını sürdürüyor

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Mehmetçik, Suriyelilere ekmek dağıtımını sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin Barış Pınarı Harekat bölgesinde Suriyelilere günlük ekmek dağıtımını sürdürdüğünü bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde Suriyeli kardeşlerimize günlük sıcak ekmek dağıtımı sürüyor. Mehmetçiklerimiz, askeri fırın ünitesinde pişirdikleri ekmekleri Resulayn’ın Umsuleybe ve Gatufa köyündeki kardeşlerimizle paylaştı" denildi.

Mehmetçik, Suriyelilere ekmek dağıtımını sürdürüyor

 

 

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