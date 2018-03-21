MehmetÃ§ik Afrinâ€™de terÃ¶ristlere ait sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ± arÄ±yor

Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Afrinâ€™i terÃ¶ristlerden arÄ±ndÄ±ran TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, ilÃ§e merkezinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yelerince kullanÄ±lan sÄ±ÄŸÄ±nak ve silah depolarÄ±nÄ± arÄ±yor.Â Â

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan 20 Ocak Cumartesi gÃ¼nÃ¼ saat 17.00'de baÅŸlatÄ±lan "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±" sÃ¼rÃ¼yor.Â Â

Harekat kapsamÄ±nda Afrin merkezinin terÃ¶ristlerden arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan MehmetÃ§ik, ilÃ§e merkezindeki arama-tarama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Askerler bÃ¶lgede terÃ¶ristlere ait sÄ±ÄŸÄ±nak ve silah depolarÄ±nÄ± arÄ±yor.Â

GÃ¼rbÃ¼z, Asir ve Leylak gÃ¶rev baÅŸÄ±ndaÂ

TerÃ¶ristler tarafÄ±ndan oluÅŸturulan ve ilÃ§e giriÅŸini Ã§evreleyen barikatlarda yapÄ±lan aramalarda komandolar ile mayÄ±n, el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± tespit ve imha timi (METÄ°) de gÃ¶rev alÄ±yor.

Tim Ã¼yeleri, metal mayÄ±n dedektÃ¶rleriyle arama yaparak en Ã¶nde gÃ¶rev alÄ±yor. Time mayÄ±n ve bomba arama kÃ¶pekleri GÃ¼rbÃ¼z, Asir ve Leylak da eÅŸlik ediyor.Â

SATâ€™lar sahadaÂ Â

Afrinâ€™deÂ terÃ¶ristlere ait sÄ±ÄŸÄ±nak ve silah depolarÄ±nÄ±n aranmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarda Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n SualtÄ± Taaruz KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± timler de gÃ¶rev alÄ±yor.

BÃ¶lgenin gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±nda gÃ¶rev alan SAT komandolarÄ±, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda, hava harekatlarÄ± Ã¶ncesinde hedeflerin belirlenmesinde etkin rol oynadÄ±.Â Â