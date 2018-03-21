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    MehmetÃ§ik Afrinâ€™de terÃ¶ristlere ait sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ± arÄ±yor

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    21.03.2018 - 10:50 | Son GÃ¼ncelleme:

    Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Afrinâ€™i terÃ¶ristlerden arÄ±ndÄ±ran TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, ilÃ§e merkezinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yelerince kullanÄ±lar sÄ±ÄŸÄ±nak ve silah depolarÄ±nÄ± arÄ±yor. Barikatlarda yapÄ±lan aramalarda gÃ¶rev alan METÄ° timine mayÄ±n ve bomba arama kÃ¶pekleri GÃ¼rbÃ¼z, Asir ve Leylak da eÅŸlik ediyor. TerÃ¶ristlere ait sÄ±ÄŸÄ±nak ve silah depolarÄ±nÄ±n aranmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarda Deniz KuvvetleriÂ KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n SualtÄ± Taaruz KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± timler de gÃ¶rev alÄ±yor.

    Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Afrinâ€™i terÃ¶ristlerden arÄ±ndÄ±ran TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, ilÃ§e merkezinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yelerince kullanÄ±lan sÄ±ÄŸÄ±nak ve silah depolarÄ±nÄ± arÄ±yor.Â  Â 

    MehmetÃ§ik Afrinâ€™de terÃ¶ristlere ait sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ± arÄ±yorTÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan 20 Ocak Cumartesi gÃ¼nÃ¼ saat 17.00'de baÅŸlatÄ±lan "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±" sÃ¼rÃ¼yor.Â  Â 

    MehmetÃ§ik Afrinâ€™de terÃ¶ristlere ait sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ± arÄ±yorHarekat kapsamÄ±nda Afrin merkezinin terÃ¶ristlerden arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan MehmetÃ§ik, ilÃ§e merkezindeki arama-tarama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Askerler bÃ¶lgede terÃ¶ristlere ait sÄ±ÄŸÄ±nak ve silah depolarÄ±nÄ± arÄ±yor.Â 

    MehmetÃ§ik Afrinâ€™de terÃ¶ristlere ait sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ± arÄ±yorGÃ¼rbÃ¼z, Asir ve Leylak gÃ¶rev baÅŸÄ±ndaÂ

    TerÃ¶ristler tarafÄ±ndan oluÅŸturulan ve ilÃ§e giriÅŸini Ã§evreleyen barikatlarda yapÄ±lan aramalarda komandolar ile mayÄ±n, el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± tespit ve imha timi (METÄ°) de gÃ¶rev alÄ±yor.

    MehmetÃ§ik Afrinâ€™de terÃ¶ristlere ait sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ± arÄ±yorTim Ã¼yeleri, metal mayÄ±n dedektÃ¶rleriyle arama yaparak en Ã¶nde gÃ¶rev alÄ±yor. Time mayÄ±n ve bomba arama kÃ¶pekleri GÃ¼rbÃ¼z, Asir ve Leylak da eÅŸlik ediyor.Â 

    MehmetÃ§ik Afrinâ€™de terÃ¶ristlere ait sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ± arÄ±yorSATâ€™lar sahadaÂ  Â 

    Afrinâ€™deÂ  terÃ¶ristlere ait sÄ±ÄŸÄ±nak ve silah depolarÄ±nÄ±n aranmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarda Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n SualtÄ± Taaruz KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± timler de gÃ¶rev alÄ±yor.

    MehmetÃ§ik Afrinâ€™de terÃ¶ristlere ait sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ± arÄ±yorBÃ¶lgenin gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±nda gÃ¶rev alan SAT komandolarÄ±, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda, hava harekatlarÄ± Ã¶ncesinde hedeflerin belirlenmesinde etkin rol oynadÄ±.Â  Â 

    MehmetÃ§ik Afrinâ€™de terÃ¶ristlere ait sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ± arÄ±yor

    MehmetÃ§ik Afrinâ€™de terÃ¶ristlere ait sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ± arÄ±yor

    MehmetÃ§ik Afrinâ€™de terÃ¶ristlere ait sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ± arÄ±yor

    Etiketler: Afrin , Afrin operasyonu , Zeytin DalÄ± HarekatÄ± , gÃ¼ndem
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