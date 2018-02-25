'Mehmetçik Afrin'de destan yazıyor'

Kongre öncesi salon dışında halka hitap eden Yıldırım, Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen ‘Zeytin Dalı’ harekâtına değinerek, “Mehmetlerimiz, Türkiye için, ay yıldızlı bayrağımız için Afrin’de destan yazıyorlar. Terör neredeyse, kökünü kazımak için gece gündüz çalışıyorlar. Bütün şehitlerimize, bu bayrak için şehadet şerbeti içen herkese Allah’tan rahmet diliyoruz. İnşallah yarınımız bugünümüzden daha iyi olacak” diye konuştu. Yıldırım, kongrede partililere hitaben yaptığı konuşmada, Türkiye’nin, sadece kendi hukukunu korumakla kalmadığını, mazlumların, mağdurların, insanlığın hukukunu da savunduğu belirterek şöyle konuştu: “Dünyanın hiçbir yerindeki krizlere, haksızlıklara ilgisiz kalmıyoruz. Bu yüzdendir ki bölgesel ve küresel hiçbir mesele Türkiyesiz çözülmüyor. Dünyanın bütün mağdurları için ay yıldızlı bayrağımız umudun sembolü oldu. Dünyanın bütün mazlumları için Recep Tayyip Erdoğan hak ve adaletin sembolü oldu.”



TARİHİNİZE BAKIN ÖYLE KONUŞUN

‘Zeytin Dalı’ harekâtında bir ayın geride kaldığını belirten Yıldırım, “Sınırımıza yakın bölgelerin önemli bir kısmını terör örgütlerinden temizledik. Mehmetçiğimiz hiçbir sivilin zarar görmemesi için çok ama çok dikkatli hareket ediyor. Bize siviller konusunda ders vermeye kalkanlar, utanç dolu tarihinize bir bakın, ondan sonra konuşun” dedi. “Terör örgütlerine sempati besleyenin eline kan bulaşır” diyen Yıldırım, “Terör örgütlerini, cinayet şebekelerini kendi siyasetinizin aracı olarak görmeyin. Kan dökücü terör örgütleriyle aranıza erişilmez mesafe koyun. Evet, biz yılmadan, usanmadan bu mücadeleyi vereceğiz. Şehitlerimizin emanetine hakkıyla sahip çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



BU NASIL KENDİNİ BİLMEZLİKTİR

MHP ile yapılan ‘Cumhur İttifakı’ hakkında da bilgi veren Yıldırım, şöyle devam etti: “Ne yaparsak yapalım, CHP’yi mutlu edemedik. Hemen çamur atmaya, ağızlarını bozmaya başladılar. Buyurun siz de katılın. Tekliften memnun olmamışlar. Biri çıkmış diyor ki, ‘Cumhur ittifakı ahlaksız teklif.’ Bu nasıl bir kendini bilmezliktir. Milletin Cumhur ittifakına, milletin adının geçtiği yere bu benzetmeyi nasıl yaparsın. Bu nasıl bir siyaset. Fikir üretemeyince asabileşiyorlar, kabalaşıyorlar, çirkinleşiyorlar. Bize saldırıyorlar, varsın saldırsınlar. Malatya’nın bu güzel sözü ile bir cevap verelim mi? Ağaçtan maşa, aptaldan paşa olmaz.”



