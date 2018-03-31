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    Mehmetçik Afrin'de 650 el yapımı patlayıcı ile 80 mayını imha etti

    AA
    31.03.2018 - 10:37 | Son Güncelleme:

    Zeytin Dalı Harekâtı ile Afrin'i teröristlerden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, harekatın başından bu yana yaklaşık 650 el yapımı patlayıcı ile 80 mayını etkisiz hale getirdi.

    Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekâtı" sürüyor.

    Harekât kapsamında Afrin'i terör örgütü üyelerinden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, ilçe merkezinde teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcıları imha ediyor, örgüt mensuplarınca açılan çukurları kapatıyor.

    Mehmetçik Afrinde 650 el yapımı patlayıcı ile 80 mayını imha etti
    Terör örgütü üyelerince tuzaklanan patlayıcıların bulunması ve imhasında mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha timi (METİ), patlayıcı madde keşif ve imha timi (PMKİ) ile SAS timleri görev yapıyor. Patlayıcı aramalarında mayın ve bomba köpekleri de görev alıyor.

    Mehmetçik Afrinde 650 el yapımı patlayıcı ile 80 mayını imha etti
    Zeytin Dalı Harekâtı’nın başından bu yana yaklaşık 650 el yapımı patlayıcı ve 80 mayın etkisiz hale getirildi.

    Mehmetçik Afrinde 650 el yapımı patlayıcı ile 80 mayını imha etti
    Arama-tarama çalışmaları sırasında Afrin’in güneydoğusunda teröristlerce döşendiği belirlenen bir el yapımı patlayıcı, METİ timi tarafından imha edildi.

    Mehmetçik Afrinde 650 el yapımı patlayıcı ile 80 mayını imha etti
    Halkın güvenle evlerine dönüşlerini sağlamaya yönelik çalışmalarına devam eden TSK unsurlarının ilçedeki mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları sürüyor.
    Mehmetçik Afrinde 650 el yapımı patlayıcı ile 80 mayını imha etti

    Etiketler: Afrin operasyonu , Zeytin Dalı Harekatı , NoMobil , gündem
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