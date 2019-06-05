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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
05.06.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Mehmetçiğe duygulandıran sürpriz

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Tunceli'de Mehmetçiğe bayram ziyareti gerçekleştiren Vali Tuncay Sonel, Afyonkarahisarlı askeri telefonda ailesiyle görüştürünce duygusal anlar yaşandı. 

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  • Tuncelide Mehmetçiğe duygulandıran bayram sürprizi
  • Tuncelide Mehmetçiğe duygulandıran bayram sürprizi
  • Tuncelide Mehmetçiğe duygulandıran bayram sürprizi
  • Tuncelide Mehmetçiğe duygulandıran bayram sürprizi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ramazan Bayramı nedeniyle Vali Tuncay Sonel, beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen'le birlikte Başakçı,Dallıbahçe, Dereova Jandarma Karakolu ve Mertaltepe Yaşam Alanlı Güvenlik Kulelerinde görev yapan Jandarma Özel Hareket timleri ile Mehmetçiği ziyaret etti.

Ziyarette Mehmetçiğin tek tek bayramını kutlayan Vali Sonel, 10 aylık bebeği olan ve vatani görevini karakolda yapan nöbet başındaki asker Kadir Ketenci'ye de duygulandıran sürpriz yaptı.

Ketenci'nin Afyonkarahisar'da yaşayan ailesini arayan Sonel, askerin hem ailesiyle bayramlaşmasını hem de Doğan ismini verdiği bebeğini görmesini sağladı. Görüntülü olarak ailesiyle görüşen Ketenci, duygulu anlar yaşadı.

Heyet daha sonra diğer birlikleri de ziyaret edip görev başındaki askerlerin de bayramını kutladı. 

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