Mehmet Yaşin’in acı günü
Gurme Mehmet Yaşin “40 yıllık dostum” dediği eşi Ülker Yaşin’i ebediyete uğurladı. Önceki gün 68 yaşında kanserden yaşamını yitiren Pedagog Ülker Yaşin için dün, Marmara Üniversitesi İlahiyat Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.
Mehmet Yaşin eşi için, “Bulunduğu her topluluğu kahkahasıyla çınlatan, kimine akıl veren, kiminden akıl alan, her dokunduğu yemeği lezzetin doruklarına çıkartan bir kadındı. Çok tatsız, tuzsuz, lezzetsiz bir dünya bıraktı bize, gitti ”dedi. Mehmet-Ülker Yaşin çiftinin tek çocuğu Ekin Yaşin Powers da kendisi gibi akademisyen olan ABD’li eşi Matthew Powers ile birlikte taziyeleri kabul etti.
Ülker Yaşin için ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazında Matthew Powers da saf tuttu. Ülker Yaşin, Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.
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