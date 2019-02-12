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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.02.2019 - 15:14, Son Güncelleme:

Mehmet Siyam Kesimoğlu kimdir?

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Mehmet Siyam Kesimoğlu kimdir?

31 Mart Yerel Seçimlerinde CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyen Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu partisinden istifa etti. Bu gelişmenin ardından Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun biyografisi başta Kırklareli'nde ikamet eden vatandaşlar olmak üzere pek çok kişi tarafından araştırılmaya başladı. Peki, Mehmet Siyam Kesimoğlu kimdir?

Mehmet S. Kesimoğlu, 7 Mart 1960'ta Kırklareli Vize'de doğdu. Babasının adı İbrahim Nevzat, annesinin adı Melahat'tir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.

Turizm Bakanlığı Bakan Müşaviri olarak görev yaptı. Özel Sektörde Genel Koordinatörlük yaptı. Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Başkanı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Vakfı 2. Başkanı, Kırklareli Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı olarak görev üstlendi.

22. Dönemde Kırklareli Milletvekili seçildi. 22. Dönemde Türkiye Estonya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı oldu.

30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucu Kırklareli Belediye Başkanı seçilmiştir.

31 Mart Yerel Seçimlerinde CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyince, 12 Şubat 2019'da partisinden istifa etmiştir.

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