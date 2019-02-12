Mehmet Siyam Kesimoğlu kimdir?
31 Mart Yerel Seçimlerinde CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyen Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu partisinden istifa etti. Bu gelişmenin ardından Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun biyografisi başta Kırklareli'nde ikamet eden vatandaşlar olmak üzere pek çok kişi tarafından araştırılmaya başladı. Peki, Mehmet Siyam Kesimoğlu kimdir?
Mehmet S. Kesimoğlu, 7 Mart 1960'ta Kırklareli Vize'de doğdu. Babasının adı İbrahim Nevzat, annesinin adı Melahat'tir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.
Turizm Bakanlığı Bakan Müşaviri olarak görev yaptı. Özel Sektörde Genel Koordinatörlük yaptı. Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Başkanı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Vakfı 2. Başkanı, Kırklareli Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı olarak görev üstlendi.
22. Dönemde Kırklareli Milletvekili seçildi. 22. Dönemde Türkiye Estonya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı oldu.
30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucu Kırklareli Belediye Başkanı seçilmiştir.
31 Mart Yerel Seçimlerinde CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyince, 12 Şubat 2019'da partisinden istifa etmiştir.
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