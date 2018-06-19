Mehmet Şimşek'ten CNN TÜRK canlı yayınında flaş açıklamalar

Türki̇ye seçi̇me gün sayarken Başbakan Yardımcısı Mehmet Şi̇mşek CNN TÜRK'te soruları yanıtladı.

Seçi̇mi̇n kaderi̇ni̇ ekonomi̇k vaatler mi̇ beli̇rleyecek? Fai̇z poli̇ti̇kaları seçi̇m sonrası nasıl devam edecek? OHAL tartışması i̇çi̇n ne di̇yor? Yabancı yatırımcıların Türki̇ye algısı deği̇şecek mi̇? 24 Hazi̇ran sonrası Türki̇ye'yi̇ neler bekli̇yor? Di̇cle Canova ve Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar sordu, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şi̇mşek 'Seçi̇me Doğru Özel'de yanıtladı.

Şimşek'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:



DÖVİZ KURUNDAKİ DALGALANMA

(Kur düşecek mi? Neden yükseliyor?) Bu son dalga küresel bir dalga. Lira'nın nispeten, başka para birimlerine oranla, dirençli kaldığı bir süreç. Faiz artışından önce, Türkiye'ye özgü para politikasının enflasyon karşısında yeterince güçlü bir duruş sergilemediğinden dolayı bir endişe vardı. O endişe çok hızlı bir şekilde fiyatlanıyordu. O kısmen Türkiye kaynaklıydı ama biz onu çözdük.

- Türk lirası küresel dalgalanmaya dirençli.

- Türk lirası eski kırılganlıkta değil.

GELİR VERGİSİ REFORM TASARISI

- İktidar olan parti bir vaatte bulunursa genelde onu yapar. Mesele konjektür meselesi. Bardak yarı dolu görünüyordu. Bu son küresel gelişmelerle birlikte acaba gelişmekte olan ülkelerin bardağı kırılır mı diye bakılıyordu.

Gelir vergisi reform tartışması biz seçim arifesindeyken Meclis'e gitti. 2014'te seçim. 2015'te iki seçim. 2016'ta hain darbe girişimi... Gerek iç siyasi gelişmeler, gerek Orta Doğu'daki kaos, yanıbaşımızdaki devlet boşluğu... Bunların hepsi ister istemez odak noktasını enerjinizi alıyor. Mesele bu tür konuların yapılabilir normal bir ortama geçişle ilgili.

24 HAZİRAN SEÇİMİ VE EKONOMİ

- 16 yıldır o kadar çok şey yapıldı ki.

- Yol haritamız seçim sonrasında net. Ama güncellenecek.

"BÜTÜN DÖNEMLERİN REKORUNU KIRACAĞIZ"

(Turizm konusu) 2016'ya göre petrol fiyatları neredeyse ikiye katlandı. 40 dolardan 80 dolara geldi. Bu da birçok ülkenin bütçesini, ekonomisini, harcama kabiliyetini, yatırım yapma kabiliyetini olumlu etkiliyor. Bundan da Türk firmaları, Türkiye'nin turizmi nemalanacak. 2014'te biz zirveyi bulduk. 2015'teki terör eylemleri, 2016'daki hain darbe girişimi ile turizm büyük bir darbe yedi. 2017'te 3'te 1 düzeyinde çok güçlü bir toparlanma var. Bu sene de buna ilave yüzde 28 civarında bir artış olacak. Bu sayı anlamında bütün dönemlerin rekorunu kıracağız demek.

OHAL TARTIŞMASI VE EKONOMİ

Yılın ikinci yarısından sonra enflasyon düşer.

Enflasyon kısa vadede bu yakın dönemde yaşadığımız liranın değer kaybı nedeniyle 3-4 aylık bir etki var. Muhtemelen yılın ikinci yarısından sonra düşüş trendine girecek. Yeniden tek rakamları göreceğiz. Şuanda biz kısmen dış kaynaklı, en son kısmı tamamen dış kaynaklı bir genel şokla karşı karşıyayız. Bunun yakında duracağını varsayarsak o zaman rahat bir şekilde öngörülebilir bir resim çizebiliriz. Benim tahminim şu, Mayıs ayı itibariyle %12'lik enflasyonun minimum 4 puan liranın değer kaybı ve petrol fiyatlarından kaynaklı. Petrol gelecek sene 75'te kalsa bile kur istikrara kavuşursa bu 4 puan çıkar. Bugünkü enflasyon yakın dönemki gelişmeleri yansıtıyor. Dolayısıyla enflasyon zirveyi bulup aşağı inecek.

Türkiye'de en tartışmalı konu adalet. Yargı sürecinin kalitesi, yargı sürecinin hızlı olması. Son iki yılda çok temel 3-4 reform yaptık. istinaf mahkemeleri devreye girdi. Bu gerçekten çok önemli.

Öyle bir duruma geldi ki OHAL, kaçınılmaz hale geldi. OHAL dışarıdan farklı görünüyor. Fransa'da tekil olaylar oldu. Fransa'da darbe girişimi olmadı. Türkiye'de anormal yani olağanüstü, gerçekten ekstem olaylar yaşadık. Bir taraftan terör, bir taraftan hain darbe girişimi bir taraftan seçimler...

Biz bir beka sorunu gördük Suriye kaynaklı. Bizim NATO müttefikimiz geldi bizim terör örgütü olarak gördüğümüz terör örgütüyle şimdi işbirliği içerisinde. Bu terör örgütü neredeyse Suriye-Türkiye sınırını kaplayacaktı. Türkiye şimdi mecburen çıktı ve terör koridoru kırmak için mücadeleye girdi. Afrin'e, Cerablus'a girdik. Türkiye buna izin veremezdi. Bu süreç Türkiye-ABD ilişkilerini olumsuz etkiledi mi? FETÖ ile mücadele, bizim Avrupa'daki ilişkileri etkiledi mi? Etkiledi. Hangi hükümet olursa olsun bu ülkenin beka meselesinde nasıl bir duruş sergiler? Ben size soruyorum. Bunun dışında bir duruş sergileyemezsiniz. Cumhurbaşkanımız gerçekten büyük cesaretle gerekeni yapıyor şuanda. Bunun sonuçları var evet ama bu beka meselesinde başka da bir seçenek yok. Terörle mücadele konusunda doğrusunu yaptık ve başarılıyız. OHAL'in sonuna geldiği düşünülüyor inşallah. Bu çok önemli. Gerçekten Türkiye terörle mücadelede eşikleri aştı. Teknolojinin çok yardımı oldu.

GEÇMİŞTEN BUGÜNE EĞİTİM

Önce erişim sorununu halledeceksiniz. Onu hallettik. Kaliteye yönelik 4 önemli adım attık. Göreceksiniz rakamlara yansıyacaktır.

5. sınıfta okul öncesi eğitimi %11'lerden %78'lere çıkarttık.

3 ve 4 yaşlarda da okul öncesi hızla gelişiyor. %21'lere çıktı. Bu gelecekte kalite artacak demek. Benim 3 yaşındaki oğlum şuanda annesinden daha iyi bir şekilde İngilizce, Türkçe ve Kürtçe konuşuyor. Çünkü ona evde eğitim veriyorum da onun için. Bu sene de okula başlayacak. Bunu okuldan alacak. Tüm çocuklarımıza okul öncesinde hedefimiz Allah'ın izniyle tamamen %100'e ulaşmak. 5 yaşta %70'leri aştık. 6 yaşta %100'deyiz. Bu birinci blok.

Ortalama eğitim süremiz 8'i aştı. Ama 5 yıldan geldik. Ama bugün okula başlayanların beklenen ortalama okul süresi 15 yıl.

İlk defa yeni aldığımız öğretmenleri sınıfa göndermiyoruz. Önce alıp stajyer olarak bir öğretmenin yanına veriyoruz. Ondan sonra gönderiyoruz.

İŞSİZLİK RAKAMLARI

Son 10 yılda 8.8 milyon kişiye iş bulmuşuz.

Dün açıklanan rakam, mevsimsel etkilerden arındırılmış, 9.9 oran. Biz hiçbir zaman manşete bakmayız. Ben çekirdeğe bakarım.

Ben dün Batman'daydım. Batman'ın nüfusunun yüzde 60'ı 25 yaş altı. Yani çalışma çağındaki nüfus inanılmaz bir hızla artıyor. Doğu, Güneydoğu'nun bir özelliği daha var. Malesef uzun yıllar bu terör tehdidi, bu atmosfer birçok yatırımcıyı, çok güçlü teşviklerimize rağmen bu bölgeden uzak tuttu.

Türkiye istihdam artışında dünyada ilk beşte.

Gençlerimizde işsizlik oranı hızlı bir düşüş içerisinde. Bu çok önemli. Çeşitli programlarımız var. İş alemine 'Siz yeni bir genci iş eğitimine alırsanız tüm masrafları biz alıyoruz" diyoruz. Bİr taraftan genç deneyim kazanıyor, iş yeri de eleman ihtiyacını gideriyor.

BÜYÜME RAKAMLARI

Büyüme vatandaşa yansıyor.

Büyüme iç talep endekslidir.

Ayrıntılar gelecek...