Mehmet Özhaseki: 'Şahsıma itibar suikastı yapılmaya çalışılmıştır'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMehmet Özhaseki: 'Şahsıma itibar suikastı yapılmaya çalışılmıştır'
GeriGündem Mehmet Özhaseki: 'Şahsıma itibar suikastı yapılmaya çalışılmıştır'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
17.04.2019 - 12:27, Son Güncelleme:

Mehmet Özhaseki: 'Şahsıma itibar suikastı yapılmaya çalışılmıştır'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mehmet Özhaseki: 'Şahsıma itibar suikastı yapılmaya çalışılmıştır'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Hafta sonu Kayseri'de yaptığımız bir ziyaret sırasında ittifak ortağımız MHP'ye dair, tırnak içerisinde verilerek söylediğim iddia edilen sözler, yalan ve iftiradan ibarettir. Sarf etmediğim esef verici sözler haberleştirilerek şahsıma itibar suikastı yapılmaya çalışılmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Özhaseki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz'dan sonra devletin yaşadığı beka tehlikesiyle beraber küresel güçlerin bölgede oynadığı oyunlara karşı kurulan bir güç birliği olduğunu belirterek, ittifakın iki farklı siyasi kimliği ve tarzı olan AK Parti ve MHP arasında vücuda getirildiğini anımsattı.

16 Nisan Referandumu, 24 Haziran Genel Seçimleri ve 31 Mart Yerel Seçimlerinin Cumhur İttifakı içerisindeki iki parti teşkilatlarının ve mensuplarının ahenkli çalışmasıyla zaferlerle atlatıldığını ifade eden Özhaseki, şunları kaydetti:
"Cumhur İttifakı, bizzat milletin kurduğu ve temelinde 2023, 2053 ve 2071 gibi stratejik hedeflere ulaşmayı amaçlayan, iki siyasi partinin buluşmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın deyimiyle 'Cumhur İttifakı pazara kadar değil, mezara kadardır'. Şahsımın da görüşleri bu şekildedir. Hal böyleyken, hafta sonu Kayseri'de yaptığımız bir ziyaret sırasında ittifak ortağımız MHP'ye dair, tırnak içerisinde verilerek söylediğim iddia edilen sözler, yalan ve iftiradan ibarettir. Sarf etmediğim esef verici sözler haberleştirilerek şahsıma itibar suikastı yapılmaya çalışılmıştır. Yalan haber yapan gazete ile ilgili hukuk süreci bugün itibarıyla başlatılacaktır."

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Talimatı verdim' dedi: Önleyeceğiz! Erdoğan'dan kıdem tazminatı yorumu

MHP, Maltepe'deki seçimin iptali için başvurdu

Maltepe'de birleştirme tutanakları hazırlanmaya başladı...

4 kuponla 8 ikramiye kazandı: ‘Sistem’i çözmüş