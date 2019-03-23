Mehmet Özhaseki: Bugün Türkiye’nin kalbi Ankara’da atıyor

İşte Özhaseki’nin konuşmasından satır başları:



Bu şehir Gazi Mustafa Kemal ile şahlanan, Kurtuluş Savaşı’nı başlatan şehir; hepiniz hoş geldiniz. Bu mahşeri kalabalık bugün şu mesajı veriyor “Her türlü kirli oyun Ankara’da bozulur”



Bugün Türkiye’nin kalbi Ankara’da atıyor.



Dik duruşunuzdan dolayı, vefanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum.



Bu fakir kardeşinizin tam 21 yıl belediye başkanlığı var. ilk başladığımda tabi ki altyapısı olmayan onlarca mahallesi, yüz binden fazla evi, bir gecede yapılan gece kondular vardı. Aynı zamanda borçlu belediyeler, kapının önü alacaklılarla dolu. Böyle bir ortamda işe başladık. Allaha hamd olsun bir milim altyapı eksiği bırakmadım. Su kanal arıtma tesislerini yaptırdım. Alt geçitler, üst geçitler… Sonra sosyal hizmetler. Beş yıldızlı huzurevleri yaptık. Gece gündüz demeden uğraştık.



Sonra devasa projelere geldi sıra. Kayak merkezleri, barajlar, Türkiye’nin UEFA standartlarında ilk stadyumu.

Avrupa’nın başkentleriyle yarışacak bir şehir bırakarak ayrıldım. Sonra bakanlık dönemim başladı. Birkaç sene önce teröristler çukurlar açarak, özyönetim ilan ediyoruz diyerek ortaya çıkmışlardı. Orada binlerce garip insanımızın evlerini yakmışlardı yıkmışlardı. Orada mazlum, gariban Kürt kardeşlerimin 30 bine yakın evlerini yaptırdım. Çok şükür o kardeşlerim şimdi ben Şırnak’a Sur’a gittiğimde ‘öz kardeşimiz gelmiş hoş gelmiş’ diye karşılıyorlar. Allah’a hamd ediyorum.

“İnsan odur ki bırakır bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser” Benim de ömrüm hizmetle geçti. Şimdi önümüzde Ankara imtihanı var. Biz dersimize çalıştık, projelerimizi hazırladık. Ankaralı hemşerilerimiz bizden neler bekliyor? Biz bunlara çalıştık. Mimarlarımızla, mühendislerimizle, kültür sanat danışmanlarımızla 111 ciddi proje hazırladık. Ayrıca 25 ilçemizde gerek merkez gerekse taşra ilçelerimizde 5 bine yakın proje hazırlayarak sizlerin huzurundayız.

Üzüldüğüm bir konuyu da ifade etmek istiyorum. Biraz önce söylediğim gibi emek verdik, düşündüklerimizi yazdık. Ben zannediyordum ki adaylar çıkacak, onlar da ne düşünüyorlarsa söyleyecekler ve projelerimiz yarışacak. İnsanlar bu adam bunu yapar ya da yapamaz diyecek… Saflığıma bakın ki ben böyle bir seçim dönemi hayal ediyordum. Bizim gibi projeler hazırlayıp insanların huzuruna çıkan kimse olmadı. Biz sizlere saygı duyuyoruz. Ne yapmak istediklerimizin hepsini yazdık zaten.

Özellikle CHP’nin adayı üçüncü dönemdir aday. Böyle bir projeyle çıktı mı? Hayır. Ve belediyeciliği de bilmiyor açıkça ilan ediyor. Her konuştuğunda gaf yapıyor, tuhaf tuhaf gülünecek işler yapıyor. Gerçekten belediyeciliği bilmiyor, gerçekten de projesi yok.

İkinci üzüldüğüm konu… Bizler 25 arkadaşımızla birlikte huzurunuzdayız ve Cumhur İttifakı’nın adayıyız. Hepimiz hiç farkı yok. Milli ve yerli insanlar olarak huzurundayız. Bizim ittifakımızın niye kurulduğunu, bizim derdimizin ne olduğunu tek tek anlattık. Bizim derdimiz bayrak derdi, ezan derdi, vatan derdi, devletin milletin bölünmezliği derdi…

Fakat karşı tarafta bir ittifak var ki; herkes anlamaya çalışıyor. Daha doğrusu anladı da onlar anlaşılmadığını zannediyor. Görünürde iki parti var. CHP ve göründüğü gibi İYİ Parti. Peki söyleyemedikleri ortak var. Sakladıkları ortak var. Niye söyleyemiyorsunuz bunu? Eğer ortağı çok sevdiyseniz çıkın iftiharla ilan edin. Zannediyorlar ki Ankara halkı anlamaz. Biz kül yuttururuz zannediyorlar. Truva atının içinde neler olduğunu herkes biliyor.

Sezai Temelli diyor ki, affedersiniz üzülerek söylüyorum. “Kürdistan’da biz kazanacağız diyor. Batıda da cumhur ittifakına kaybettireceğiz” diyor. Yazıklar olsun size. Bizim ülkemizin tek bir adı var ülkemizin o da Türkiye’dir elhamdülillah.

Sonra bakıyorlar ki iki ortak, işler kötü gidiyor. Onlara ayar vermeye çalışıyorlar. O zaman Kandil’in temsilcileri sinirleniyor. “Kazanıyorsan sayemizde kazanacaksın. Bizi yok sayamazsın diyorlar” yiğitlik bekliyoruz, adamlık bekliyoruz bunlardan.

Onlar cevap vermekten kaçıyorlar. Ama Ankara halkı sabah akşam bu olayı konuşuyor. Nedir olay? Sahte senet. Kesinleşmiş sahte senet olarak eline alıyor, icra takibinde bulunuyor. Kim? Bizim CHP’nin adayı… Sonra karşıdaki adam diyor ki bu imza benim değil. Ve üç yere incelemeye gidiyor. Üç yerde de imzanın ona ait olmadığı belli oluyor. Mahkeme ceza yazıyor. Arkasından para cezası, 500 bin lira para cezası. Yargıtay’a gidiyor onanıyor. Yani bizim CHP’nin adayı sahte senetle iş yapıyor.

Önce bakın TV’lerde diyor ki, adam bana bu senedi getirdi. Mahkemede diyor ki, gözümün önünde imza attı. TV’de soruyorlar; valla anlamadım ki kolunun içinden mi, koynundan mı çıkardı… Ya yapma Allah aşkına. Ömründe bir kere dürüst ol.

İkinci bir konu, 600 bin dolar o işten alınacak ne maharetin var? Dosdoğru cevap var. çok kirli bir iş var burada. Niye avukatlık vekaletin yok? Yok diyor. Niye sözleşme yapmadın? “Çok büyük vergi doğardı” diyor. Allah seni ıslah etsin ya. Sen 600 bin dolar üstten götürmeyi biliyorsun. Ama devlete vergi vermeden öyle mi? Yazıklar olsun sana.

“Efendim diyor ben mazlumum. Hakkım yendi mağdurum…” Bu olayların hepsi yeni çıkmış olan olaylar değil ki? Mazlumum diyorsun ama adama 1,5 sene boyunca tehdit ve şantaj mesajları göndermişsin. Beyefendi kibar numaralarına yatıyor ya öyle değilmiş. “Seni yakarım, seni süründürürüm, hapse attırırım, düğününü basarım. Ankara’da yaşatmam” Nasıl mağdursun ya? Sen kimsin de yaşatmıyorsun ya? Bu nasıl iştir böyle?

“Valla abi biz çok öndeydik. Seçimi kazanıyorduk. Bunu attılar ortaya” Yapma ya. Sen zaten iki üç yıldır bu pis işlerin içindesin. Numara belli arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı seçimini, genel seçimleri bir hatırlayın. Orada şöyle söylüyorlardı. “Biz bu seçimi aldık, çok öndeyiz.” Peki seçim günü geliyor. Sandıklar açılıyor, gerçekler yüzlerine çarpıyor. O zaman ne diyorlar? “Oylar çalındı” Yapma ya… “Oylara sahip çıkamadık abi” Ağlak ağlak gezmeyin, biraz dürüst olun dürüst. Bu numaraları biz yemeyiz. Vatandaş da yemiyor. Ona düşen şey çıkıp bunu doğru anlatmak.

Eli nasırlı kan ter içinde çalışan çiftçiler var. oradan milyonlarca dolar tazminat alınıyor. Yargıdan bu işi bağlamaya çalışınca, çiftçinin bedduası bunları çarpıyor. TV’lere çıkarak bülten okuyup kaçamazsınız.

Hilebazlar, dolandırıcılar ortaya çıkmasın. Elbette insanı araştıracaklar. Allah’a hamd ediyorum. 25 yıllık kamu yöneticiliğim var. Bir ceza bile almadım elhamdülillah. Sözün özü şu; hakkınızı helal edin.

Özetle şunları söylemek istiyorum. Bizler dersimize çalıştık. 25 arkadaşla birlikte kol kolayız. Bunları yapmaya bizim gücümüz yeter, tecrübemiz var, bilgimiz var. Allah’ın izniyle bu projelerin hepsini gerçekleştiririz. Şeffaf belediyecilik nasıl olur tüm Türkiye izleyecek. İhalelere kim gidiyor, kim çıkıyor. Bütün hemşerilerimiz bilecek. İşimizi yaparken istişareli iş yapacağız, sizlere danışacağız. Bütün makam araçlarını satmış birisiyim. Herkes hizmet aracına binecek veyahut da kendi özel arabasına binecek. Bu söylediklerimizi yaparız, yüzünüzün akı olmaya devam ederiz.

Sizler de uygun görürseniz, bir gayret bekliyoruz sizden seçim akşamına kadar. Sonra birlikte yöneteceğiz. 5 sene boyunca gece gündüz demeden, tatil yapmadan, her gün çalışacağız. 5 sene sonra da Ankara inşallah başka bir kent olacak. Ben dualarınızı bekliyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.