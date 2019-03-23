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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
23.03.2019 - 20:06, Son Güncelleme:

Mehmet Özhaseki: Ankapark’ı bugün 980 bin kişi ziyaret etti

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Mehmet Özhaseki: Ankapark’ı bugün 980 bin kişi ziyaret etti

Cumhur İttifakı’nın AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Bugün Ankapark’ı ziyaret eden sayısı tam 980 bin kişi. Ciddi bir rakam, demek ki Ankara’da bu tür etkinliklere ihtiyaç var. Bazen ’O nereden çıktı, niye bu yapıldı?’ vesaire diyenler, sadece evlerinden işlerine gitmeyi, arada bir alışveriş merkezine gitmeyi yaşam zannediyorlar" dedi.

AK Parti’li Mehmet Özhaseki, Cumhur İttifakı’nın Büyük Ankara Mitingi’nin ardından geçen çarşamba açılışı yapılan Ankapark’ı ziyaret etti. Burada kent sakinleriyle bir araya gelen Özhaseki, açıklamalarda bulundu. 500 bine yakın kişinin AK Parti- MHP ortak mitingine katıldığını ifade eden Özhaseki, "Herhalde Ankara’nın şu ana kadar gördüğü en muhteşem mitingdi. Bizi destekleyen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar, var olsunlar" diye konuştu.

’ANKARA’DA BU TÜR ETKİNLİKLERE İHTİYAÇ VAR’

Ankapark’ın büyük bir ihtiyacı karşıladığını aktaran Özhaseki, "Ancak hakkında söylenenler, spekülasyonlar, dedikodular, iftiralar o kadar çok üzücüydü ki şu muhteşem kalabalığa bakınca insan buranın doğru bir proje olduğunu anlamış oluyor. Dün hafta içi olmasına rağmen 230 bin hemşehrimiz gelip Ankapark’ı gezmişler ve burada eğlenmişler. Arkadaşlardan öğrendim, bugün Ankapark’ı ziyaret eden sayısı tam 980 bin kişi. Ciddi bir rakam, demek ki Ankara’da bu tür etkinliklere ihtiyaç var. Bazen ’O nereden çıktı, niye bu yapıldı?’ vesaire diyenler, sadece evlerinden işlerine gitmeyi, arada bir alışveriş merkezine gitmeyi yaşam zannediyorlar. Bu doğru bir şey değil. Bir şehirde sanat, kültür, spor, eğlence olmalı. Eğlencenin meşru türünü ve insanların beklediği tarzda olanını belediyeler sunarlar. Bu özellikle bir para karşılığı veya kazanç elde etmek için yapılmaz. Eğer şehirde bu tür etkinlikler olmazsa kocaman bir huzurevine döner. Buraya emek veren tüm Ankara Büyükşehir Belediyesi elemanlarına, başta Melih Başkanımız olmak üzere, teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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