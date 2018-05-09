Mehmet Aslan'ın evine ateş açıldı

Aslan’ın Beykoz’daki evi geçen pazar akşam saatlerinde kar maskeli kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından kurşunlandı. Kamera görüntülerine göre, kafasında kep olan bir kişinin kullandığı motosikletin arkasında oturan kapüşonlu ve kar maskeli bir kişi hedef gözeterek Mehmet Aslan’ın dairesine 5 el ateş açıyor. Saldırganlar daha sonra motorsikletle hızla uzaklaşıyor.

Saldırı sırasında Aslan’ın Adana’da olduğu ve evde kimsenin bulunmadığı tespit edildi.



KOVANLARI GERİDE BIRAKMADILAR

Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı. Hürriyet’in ulaştığı üst düzey yetkililer, olay yerinde boş kovan bulunmadığını, saldırganların, boş kovan bırakmamak için poşet kullandıklarının belirlendiğini söyledi. Yetkililer, geçen pazar günü art arda gelen saldırıların profesyonelce kurgulanmış provokatif bir eylem olma olasılığı üzerinde soruşturmanın sürdürüldüğünü belirtti.



