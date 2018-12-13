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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.12.2018 - 15:51, Son Güncelleme:

Okulda feci ölümde çok çarpıcı rapor: 'Bunu anlamak için mühendis olmak gerekmez'

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Okulda feci ölümde çok çarpıcı rapor: 'Bunu anlamak için mühendis olmak gerekmez'

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, 7 yaşındaki Mehmet Ali İşler'in üzerine 200 kilogram ağırlığındaki okul bahçe kapısının devrilerek ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada hazırlanan bilirkişi raporu, savcılık dosyasına girdi. Rapora göre, Mehmet Ali'nin ölümü ile ilgili olarak okul müdürü ve nöbetçi öğretmenle birlikte 6 kişi kusurlu bulunurken, kapının projeye uygun yapılmadığı, "Bunu anlamak için mühendis veya mekanikçi olmak gerekmez" sözlerine yer verildi.

Derince'deki Turgut Reis İlkokulu'nda geçtiğimiz 4 Ekim günü yaşanan olayda, 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Ali İşler'in (7) üzerine, bahçede oyun oynadığı sırada okulun 200 kilogram ağırlığındaki bahçe kapısı devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Acı olayla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında atanan bilirkişi, incelemesini tamamlayarak raporunu hazırladı. Dün savcılık dosyasına ulaşan raporda okulun sürgülü demir kapısının projeye uygun şekilde imal edilmediği bu nedenle de yerinden çıkarak devrildiği bildirildi.

'BUNU ANLAMAK İÇİN MÜHENDİS VEYA MEKANİKÇİ OLMAK GEREKMEZ'

Kazanın kapıyı tutan parçanın yerinde olmamasından kaynaklandığını belirtilen raporda, "Okuldaki sürgülü demir kapı, çocukların oyun amacıyla yaptıkları kapıyı sallama eğlenceleri ile çalıştığı ray üzerinden fırlayarak ve kapının açılma son noktasında, kapının devrilmemesi için mutlaka olması gereken kapalı mesnetin eksik bırakılması neticesinde veya sürgülü demir kapının projeye uygun imal edilmemesi nedeniyle yerinden fırlayarak çocukların üzerine düşmüştür. Bu kapının mevcut hali ile ortalama bir düşünme yeteneği ile kapı tam açıldığında, kapıyı ray üzerinde tutan sadece geçiş noktasındaki ana mesnedi ve onun istikamet rölesi haricinde herhangi bir metal eleman tarafından tutulmadığı, kolaylıkla görülebilir. Bunu anlamak için mühendis veya mekanikçi olmak gerekmez. Kazanın temel sebebi budur" ifadelerine yer verildi. Raporda, olayın yaşandığı gün okulda nöbetçi öğretmen olarak görev yapan T.A. yüzde 10, okul müdürü U.E. yüzde 15, kapının montajını yapan inşaat firmasının sahibi H.E. yüzde 15, inşaat teknikeri T.T. yüzde 25, elektrik mühendisi A.C. yüzde 17,5 ve elektrik mühendisi M.D. yüzde 17,5 kusurlu sayıldı. Olay sırasında okulda bulunan müdür yardımcısı V.A. ise kusurlu bulunmadı.

AVUKATTAN BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ

İşler ailesinin avukatı Şehmus Keleş, "Küçük Mehmet Ali İşler vefat ettiğinde 7 yaşındaydı. Ailesinin kendisini güvenle göndermiş olduğu okulunda 200 kiloluk bir okul kapısının altında kalarak can verdi. Dosyaya gelen bilirkişi raporunda 6 kişi kusurlu bulundu. Bu kusurlular arasında okul müdürü, nöbetçi öğretmen ve kapının yapılmasından sorumlu teknik heyet yer alıyor. Ancak biz sadece okul müdürü ve nöbetçi öğretmen değil, aynı zamanda çocuğun sınıf öğretmeni ve o esnada okulda bulunan müdür yardımcısının da sorumlular arasında olduğu kanaatindeyiz. Ne yazık ki, dün İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde tarafımıza okul müdürü ve nöbetçi öğretmenin görevden alındığına dair bir bilgilendirmede bulunuldu. Ancak bugün İlçe Milli Eğitim'den almış olduğumuz bir evrakta, okul müdürünün görevden alınmadığını, sadece yer değiştirildiğini öğrendik. Bu aile açısından, çocuğu bir kez daha öldürmekten başka bir şey değildir. Bu tür davalarda, en çok yapılan ihmallerden biri de budur. Eğer yargılamayı hızlı bir biçimde gerçekleştirmezseniz, sorumlular görevden alınmazsa, o zaman aile burada bir kez daha çocuğunun ölümü ile yüzleştirilmiş oluyor. Bu çok acı bir durum. Biz itirazımızı dosyaya sunduk. Bilirkişi raporunu kabul etmiyoruz. Küçük çocuğun katilleri hak ettikleri cezayı alana kadar adalet mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir" diye konuştu.

SORUMLULARIN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Okul Müdürü U.E.'nin halen başka bir okulda görevine devam ettiğini öğrendiklerini söyleyen baba Selahattin İşler de "Aradan geçen 2 ayda herhangi bir işlem yapılmadı. Görevden alma yok, yargılama yok. Dün akşam İl Milli Eğitim Müdürü, ihmali olan kadronun görevden alındığını söyledi. Fakat hiçbiri görevinden alınmamış. Sadece müdür, başka bir okula gönderilmiş. Bu olayın bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz. Ne bekliyorlar 2 aydır?Bir vali ya da bir kaymakamın oğlu olsaydı bu kadar uzar mıydı bu süre? Burada sınıf ayrımı mı var? Bizi çok yaraladılar. Bir an önce sorumluların görevden alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

16 YIL SÜREN TEDAVİYLE DÜNYAYA GELMİŞTİ

Mehmet Ali'nin 16 yıl süren tedaviler sonucun dünyaya geldiğini ifade eden baba, "Mehmet Ali'den sonra bir çocuğumuz daha oldu. Şu anda 3 yaşında. Aile olarak yıkılmış vaziyetteyiz. Hayatımızı idame ettiremiyoruz. Psikolojimiz bozuldu. Devletimizden bir an önce bu işin gereğinin yapılmasını istiyoruz. Biz bu ülkenin adaletine, hukukuna güveniyoruz. Burada baştan sona kadar büyük bir ihmal var. Gereken yapılsın. Bunu istiyoruz. Mehmet Ali'nin vefat etmeden 1 hafta önce doğum gününü kutladık. Akabinde böyle talihsiz bir kaza sonucu kaybettik. İhmal çok, ben buna kaza demiyorum. Bu bir cinayettir. Çok büyük ihmaller var. Validen ve İl Milli Eğitim Müdürün'den bir an önce bunların görevden alınmasını istiyoruz. Bu olay bizi kahrediyor bir an önce sonuçlansın" dedi.

Okulun demir kapısı 7 yaşındaki öğrencinin üzerine böyle devrildi
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