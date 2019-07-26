Mehmet Akif Alakurt Türk bayrağına hakaret etmiştİ! Soruşturma başlatıldı
Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, sosyal medyada Türk bayrağına ‘Rıfkı cumhuriyetinin bayrağı’ diye hakaret etti, savcılık soruşturma başlattı.
SOSYAL medyadaki skandal açıklamaları nedeniyle sık sık eleştirilen Mehmet Akif Alakurt, bu kez de Türk bayrağına hakaret etmesiyle gündeme geldi. Alakurt, Instagram'da Türk bayrağını paylaşıp 'Bu Rıfkı cumhuriyetinin bayrağı değil mi?' diye yazdı.
POLİSE İHBAR ETTİLER
Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre; Bir takipçisi Alakurt'u polise ihbar etti. İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, oyuncunun paylaşımını inceledi. Hazırlanan raporda, Alakurt'un devletin egemenliğini alenen aşağıladığı ifade edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Alakurt hakkında soruşturma başlattı.
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