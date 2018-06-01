Mehmet Ağar: “Adaylığa kendi kendi karar verdi”

“SIKINTILARI AŞACAK İRADE ERDOĞAN’DA VAR”

Türkiye’nin her türlü sıkıntıyı aşacak güçte olduğuna inandığını söyleyen Mehmet Ağar şunları söyledi:

“İçinde bulunduğumuz şartlar, gerek son iki sene içerisinde ortaya çıkan darbe teşebbüsü, yoğun terör olayları, dış riskler ve kuşatılmışlık söz konusu... Bunları kıracak iradenin sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’da olduğunu görüyorum. Dolayısıyla beka ve gelecek açısından, istikrar açısından kendisine destek verilmesi taraftarıyım”

“TECRÜBESİ VE İLİŞKİLERİ İYİ”

“Tolga adaylık sürecine kendisi karar verdi. Zaten 2014’ten beri Ak Parti’nin üyesiydi. Tahsiline, tecrübesine ve vizyonuna itimadım tam. Ekonomi, iş yönetimi, proje realizasyonu yatkın olduğu konular. Gerek yurtdışında okuduğu dönemden, gerekse iş hayatından çok iyi ilişkileri ve tecrübeleri var.”

“İYİ TAKİP ETMİŞ”

“Biz aktif siyasetteyken bizi takip ediyormuş, siyasete bu kadar çabuk intibak ettiğine göre de iyi takip etmiş demek ki. Bizden daha iyi olduğunu görüyorum ben. Daha da iyi olacaktır. Ben sağlıklı ve başarılı nir sonuç alacağını düşünüyorum. Elazığlı hemşehrilerimiz de sağolsunlar sıcak, samimi, candan bir şekilde ilgi ve desteklerini gösterdiler. Elazığ’a ve Türkiye’ye güzel hizmetler yapacağına inanıyoruz. “

“TÜRKİYE’NİN KENDİ DİNAMİK GÜCÜ VAR”

“Milletimiz yüksek iradesiyle her sorunu aşacaktır. Türkiye gibi bir ülkede hiçbir zaman umutsuz olunmaz. Türkiye her zaman kendi dinamiklerinden yükselen bir gücü var edebilecek kapasitededir. Seçim ortamı sukunetle geçiyor. Ramazan’ın da getirmiş olduğu bir uhrevi hava var. Medeni bir mücadele, bu şekilde yürümeli zaten...”

“VİZYONUMUZ ÖRTÜŞÜYOR”

Tolga Ağar ise adaylık süreci ve projelerine dair şunları söyledi:

“2014 yerel seçimleri... 17-25 Aralık hadisesinin de tam akabindeydi. Bu olaydan çok etkilenmiştik. Bir çeşit darbe girişimiydi. Cumhurbaşkanımız Başbakandı o zaman. Destek vermek istedik. Kendi arkadaş grubumla 40’a yakın mitingine katıldım. Mitinglere katıldıkça dünya görüşümüzün, siyasi duruşumuzun, Türkiye vizyonumuzun uyuştuğunu, örtüştüğünü gördüm. Mitingler dönüşünde Sarıyer ilçe teşkilatına başvurdum, üye oldum. Ondan sonra da Tayyip Bey’i daha sıkı takip ettik. Çünkü babam siyaseti bıraktıktan sonra siyasetten biraz uzaktık. Siyasi bir beklenti veya planım da yoktu. Ancak ülke meselelerini de yakından takip ediyorduk.”

“BİZİ GENEL MERKEZE SOKMAZDI”

“Mehmet Ağar, babam olması ötesinde, devlet adamı olarak çok tecrübeli, çok kıymetli bir isim. Onun tecrübesinden istifade etmek gelişimize çok büyük katkı sağladı. Gerçi babam aktif siyasetteyken Ankara’dan onu çok takip edemedik, çünkü bizi genel merkeze sokmazdı. Ama Ankara dışındaki bütün mitinglerine giderdik. O konuda da şanslıydık çünkü kendisi tipik bir Ankara siyasetçisi değildi. Hep Anadolu’daydı. Devamlı mitingler ve bölge ziyaretleri yapardı. O yüzden Ankara dışında daha çok beraber olurduk.”

“İLGİ VE HEYECANDAN MEMNUNUZ”

“Elazığ’da gördüğümüz ilgi ve heyecandan çok memnunuz. Babamı da çok özlediklerini söyleyebilirim. Elazığ gibi Anadolu şehirlerinde, biliyorsunuz, referans çok önemlidir. Bizim de iki mühim referansımız var. Birisi Ak Parti öteki de babam Mehmet Ağar. Ak Parti’nin referansı 16 yıllık icraatlarıyla hepimizin gözünün önünde zaten. “

“GENÇLERE İHTİYAÇ DAHA FAZLA”

“Babamın siyaset yaptığı dönemin şartları farklıydı. Şimdi daha da farklı. Şimdi ülkemizin genç insanlara daha çok ihtiyacı var. Yeni ve önemli bir sisteme geçiyor. ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ geliyor. Bütün vesayet ve bürokrasi ortadan kalkıyor. Daha hızlı ve etkili bir icraat ve hizmet akışı başlıyor. Yurtdışından yatırım çekmek için mükemmel bir ortam oluşuyor. Bu sistemi ortaya koyan da sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Benim vizyonumla örtüşen en önemli noktalardan biri de burası. Zira benim Asya ülkelerinde çok ciddi ilişki ve bağlantılarım var. Bunları Türkiye’ye doğru ve hızlı bir şekilde getirebilmek için Ak Parti saflarında hizmet etmeye gönüllü oldum. “

“GENÇLER İÇİN PROJELERİMİZ VAR”

“Önümüzdeki hafta bir proje açıklamak için hazırlanıyorum. Onun altyapı çalışmalarını tamamlamaya çalışıyoruz. Elazığ için kültürel ve turistik açıdan önemli bir hamle olacak. Elazığ’ın önemli bir genç nüfusu var. Fırat Üniversitesi artık eski ve oturmuş bir profile ulaştı. Öğrencilere ve gençlere yönelik önemli proje ve atılımlarımız olacak. Yazılım ve bilişim başta olmak üzere birçok projemiz de gençlerimiz için hazırlanıyor. Yapamayacağımız bir işin sözünü vermeyiz. Erken seçim beklenmedik bir zamanda ve çok çabuk geldiği için biz de bu proje sürecini hızlandırıldı. “