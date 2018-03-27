Mehmed dizisiyle hayatı merak edilen Şehabettin Paşa kimdir?

Şehabettin Paşa, 15. yüzyılda beylerbeyliği ve vezirlik görevlerinde bulunmuş Osmanlı devlet adamı.

Mehmed dizisinde nasıl anlatılıyor? Zağanos Paşa ile birlikte Mehmed’in Lala Paşası. Osmanlı tarihinin gördüğü en büyük iktisatçılardan birisi. Konstantinapolis’in fethi için, Osmanlı’nın tarihinde görülmemiş bir bütçe çalışması yapacak ve fethi mümkün kılan isimlerden birisi olacaktır. Ama hadımağalığından vezirliğe kadar yükselmesini sağlayan zekası, mazide kalmış bir aşkın batağına saplanan yüreğini kurtarmaya derman olmayacaktır. İlk gençlik yıllarında aşkı için ödediği bedel, yıllar sonra onu yeniden esir alacaktır.

Şehabettin Paşa devşirmelerden olup, Gürcü kökenlidir. Saray'a giren ve akağalardan Şehabettin Paşa kapı ağası görevine kadar yükseldi. Arnavutluk sancakbeyliği görevinden sonra 1439 yılında Rumeli Beylerbeyi görevine yükseldi. 1441 yılında günümüz Kosova topraklarındaki Novo Brdo Kalesinin alınmasında bulundu. Orhan Çelebi' nin Dobruca' da çıkardığı isyanı bastırdı. Vazag Muharebesi' nde yaşanan yenilgi nedeniyle bu görevinden alındı. II. Mehmed' in ilk saltanatında vezir ve yeniden Rumeli beylerbeyliği görevine getirildi. Buçuktepe İsyanı' nda konağı basılan Şehabettin Paşa yeniçerilerin saldırısından güçlükle kurtularak genç padişahın yanına sığındı. 1444 yılında gerçekleşen Varna Muharebesi' nde Osmanlı ordusunun sol kanadını yönetti. II. Murad' ın tahta yeniden geçmesiyle görevinden azledilerek II. Mehmed 'in yanında Manisa' ya gönderildi. II. Murad' ın ölümünden sonra yeniden konumu yükseldi. Padişahın İstanbul' un fethine ikna edilmesinde ve Çandarlı (2.) Halil Paşa' nın muhalefetine rağmen kuşatmanın sürdürülmesinde bazı paşalarla birlikte önemli rol oynadı. Hadım Şehabettin Paşa' nın nerede ve hangi tarihte öldüğüyle ilgili değişik görüşler bulunmaktadır. Bazı kaynaklara göre 1453 yılında Bursa' da vefat etmiştir. Bazı kaynaklarda da 1455 yılından sonra Filibe' de öldüğü. Filibe' de Hadım Şehabeddin Paşa adına yapılan ve günümüze kadar ulaşan türbe olduğu söylenmektedir







Eserleri

Hadım Şehabettin Paşa tarafından; 1436/37 yılında Edirne' de günümüzde "Kirazlı Camii" olarak da bilinen orijinali ahşap minareli olan cami, Bursa Çatalfırın'da "Laleli Çeşme" adıyla tanınan bir çeşme, Filibe'de cami, imaret ve kervansaray, Edirne'de iki mescid, bir hamam ve 1451 yılında inşa edilen ve günümüzde "Saraçhane Köprüsü" olarak bilinen eserler yaptırılmıştır.

Mehmed dizisinde Şebattin Paşa'yı canlandıran Burak Tandoğan kimdir?

Burak Tamdoğan (d. 3 Mart 1971, Ankara), Türk oyuncu.

1971 yılında Ankara'da doğan oyuncu 1989 - 1996 yıllarında O.D.T.Ü Psikoloji Bölümünde, 1996 - 2001 yıllarında ise Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümünde okudu. Üniversitede okuduğu dönemde Ankara Sanat Tiyatrosu ve başka tiyatrolarda hem oyuncu, hem de yönetmen olarak çalıştı. Çeşitli televizyon dizilerinde ve filmlerde rol alan oyuncu, 2007'de Parmaklıklar Ardında isimli dizide Osman, Karayılan dizisinde ise Tarık Bey karakterini canlandırdı. 2014 yılında Kara Para Aşk dizisinde oynadığı Komiser Hüseyin rolü ile büyük beğeni kazandı.[1] Oyuncu şu sıralar Star TV'de yayınlanan Göç Zamanı dizisinde Bilal karakterini canlandırmaktadır

Dizi[değiştir | kaynağı değiştir]

Mehmed: Bir Cihan Fatihi - 2018 (Şehabettin Paşa)

Bu Şehir Arkandan Gelecek - 2017 (Tekin Mirkelamoğlu)

Kaçın Kurası - 2016 (Asım)

Göç Zamanı - 2016 (Bilal)

Analar ve Anneler - 2015 (Salih Ağa)

Kara Para Aşk - 2014 (Hüseyin Demir)

En Uzun Yüzyıl - 2013

Yamak Ahmet - 2012 (Emin Usta)

Farklı Desenler - 2010 - 2012 (Yıldırım)

Nefes - 2009 (Yaman)

Hanımın Çiftliği - 2009 (Komutan)

Geniş Aile - 2009 - 2010 (Nebil)

Küçük Kadınlar - 2008 - 2010 (Mustafa Gezici)

Kollama - 2008 (Menderes)

Elif - 2008 (Ekrem)

Parmaklıklar Ardında - 2007 (Osman Zeybek)

Mahşer - 2007 (Tevfik)

Kara Yılan - 2007 (Tarık Bey)

Hakkını Helal Et - 2007 (Recep)

Adak - 2006 (Hasan)

Erkek Tarafı - 2005 (Mehmet)

Beşinci Boyut - 2005 (Adnan)

Avrupa Yakası - 2004 (konuk oyuncu)

Bizim Evin Halleri - 2000

Ferhunde Hanımlar - 1993