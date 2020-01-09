‘Mehdi’ sözü istifa getirdi

Aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği’nin (ASSAM) kongresinde yaptığı konuşmada, “Mehdi gelecek, ortamı buna göre hazırlamalıyız” sözleriyle büyük tepki toplayan Tanrıverdi, Beştepe’deki görevlerinden önceki gün itibarıyla istifa etti. İstifa kararını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la paylaşan Tanrıverdi, ASSAM’ın WhatsApp grubundan üyelere açıklama gönderdi.

İKİ GÖREVDEN DE AYRILDI

Tanrıverdi, “İlerleyen yaşım ve her gün artarak devam eden tezvirat kampanyasını gerekçe göstererek, bulunduğum Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı ile Güvenlik ve Dış Politika Kurul Üyeliği görevlerimden affımı talep ettim. İstişaremiz sonunda Cumhurbaşkanımız talebimi kabul ettiler” mesajını paylaştı. Cumhurbaşkanlığı’ndan Tanrıverdi’nin istifasına ilişkin resmi bir bilgilendirme yapılmadı. Beştepe’deki her iki görevinden önceki gün itibariyle istifa ettiğini belirten Tanrıverdi, Hürriyet’e Cumhurbaşkanı Erdoğan’la konuyu görüşerek son kararı verdiğini belirtti. Tanrıverdi, istifasının son günlerde büyük tepki toplayan açıklamasıyla ilgisinin olup olmadığı konusunda yorum yapmadı.

SADAT Kurucu Başkanı da olan emekli tuğgeneral Tanrıverdi’nin “İslam Birliği olacak mı olacak. Nasıl olacak Mehdi geldiği zaman. Peki Mehdi ne zaman gelecek? Allah bilir. Peki bizim bir işimiz yok mu, ortamı hazırlamamız gerekmez mi? İşte ASSAM bunu yapıyor” ifadesi tartışma yaratmıştı.