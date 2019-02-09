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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
09.02.2019 - 14:25, Son Güncelleme:

"Medyumum" dedi, 5 bin lirasını alıp cinsel ilişkiye girdi!

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"Medyumum" dedi, 5 bin lirasını alıp cinsel ilişkiye girdi!

Bursa'da emekli bir öğretmen medyum tarafından dolandırıldı. Oğlunun eve dönmesi için medyumdan yardım isteyen kadın hem 5 bin lirasını kaptırdı hem de 3 gün medyumla cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.

Bursa’da oğlu eve gelmeyen emekli öğretmen, sokakta yürürken tabelasını gördüğü medyum tarafından dolandırıldı. Konuyla ilgili açılan davaya katılan emekli öğretmen, medyumun kendisine cinsel tacizde de bulunduğunu iddia ederek psikolojisinin bozulduğunu söyledi. 

Olay Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Emekli öğretmen olduğu öğrenilen H.Y, uzun zamandır eve gelmeyen oğlunu eve getirmenin yollarını ararken, sokakta yürürken tabelasını gördüğü medyum Y.Ş’den yardım almaya karar verdi. Ani bir kararla Y.Ş’nin ofisine giden kadın, sekretere medyum Y.Ş. ile görüşmek istediğini söyledi. Kısa bir süre bekledikten sonra Y.Ş. ile görüşen kadın derdini anlattı.

Uzun zamandır oğlunun eve gelmediğinden dert yanan kadın, Y.Ş’den kendisine yardım etmesini istedi. Y.Ş, emekli öğretmenden 5 bin lira karşılığında kendisine yardımcı olacağını söyledi. H.Y, medyuma 5 bin lira parası olmadığını, kendisine 3 bin 500 lira verebileceğini söyledi. Parada anlaşan medyum Y.Ş, bir kağıda bir şeyler yazıp H.Y’ye vererek gece yarısı yakmasını istedi. Denileni yapan H.Y, aylar geçmesine rağmen oğlu eve dönmeyince yeniden medyuma gitti. 500 lira karşılığında yeniden H.Y’ye bir yazı yazan medyum, bu sefer de yazılanı denize atmasını istedi.


Emekli öğretmen H.Y. denileni yeniden yaptı ve oğlunun geri dönmesini bekledi. Aradan aylar geçmesine rağmen oğlu eve dönmeyen kadın medyumla yeniden irtibata geçti ve bu sefer de bin lira verdi. Medyumun yaptığı hiçbir yöntemin işe yaramadığını fark eden kadın soluğu savcılıkta aldı. Medyum Y.Ş. hakkında suç duyurusunda bulunan kadın, konuyla ilgili açılan davanın duruşmasına katıldı.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık’ suçundan açılan davanın duruşmasına tutuksuz yargılanan medyum Y.Ş, mağdur emekli öğretmen H.Y. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada yaşadıklarını anlatan H.Y, “Y.Ş’den eve dönmeyen oğlumu eve getirmek için yardım istedim. Benden 5 bin lira istedi. O kadar param olmadığını söyleyip ona üzerimde bulunan 3 bin 500 lirayı verdim. O da bana üzerinde şeytana benzeyen bir resim olan kağıda yazılar yazıp gece yarısı yakmamı istedi. Denileni yapmama rağmen aylarca oğlum eve dönmedi. Bunun üzerine yeniden Y.Ş. ile irtibata geçtim. Kendisine yine para verdim fakat yine oğlum eve dönmedi. Tekrar gittim bu sefer de para verdim fakat denediği yol işe yaramadı. Son gittiğimde bana ‘Üzerinde çok ağır bir şey var. Denediğim yöntemler sen de ters tepti. Ya 3 gün ya da 7 gün benimle cinsel ilişkiye girmen lazım. Ondan sonra üzerindeki kötü enerji kalkacak ve oğlun eve dönecek dedi. Ben de 3 gün teklifini kabul ettim ve 3 gün boyunca kendisiyle ilişkiye girdim. Yaşadıklarım beni çok mağdur etti. Psikolojimi bozdu, kendisinden şikayetçiyim” dedi.

Emekli öğretmenin ifadesinin ardından mahkeme heyeti sanık medyum Y.Ş’ye söz hakkı verdi. Y.Ş. savunmasında emekli öğretmen H.Y’den para aldığını kabul ederken cinsel olarak mağdur kadından faydalandığı yönündeki iddiaları ise kabul etmedi. Duruşma eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.

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