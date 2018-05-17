Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>'Medyum'lara şok operasyon: 5 kişi gözaltında

    'Medyum'lara şok operasyon: 5 kişi gözaltında

    AA
    17.05.2018 - 18:55 | Son Güncelleme:

    Ankara'da kendilerini falcı, medyum ve hoca olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran 5 kişi yakalandı! Zanlılardan biri uzun süre polise kapıyı açmazken, evde yapılan aramalarda medyumun dolandırdığı insanlardan aldığı parayla lüks içinde yaşadığı görüldü.

    Bir ihbarı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, fiziki ve teknik takiple kimlik ve adres bilgilerini belirlediği kişilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

    Çankaya ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi başta olmak üzere il genelinde kendilerini medyum, falcı ve hoca olarak tanıtan 5 kişi gözaltına alındı.
    Zanlıların mağdur ettiği 20 vatandaş da bilgilerine başvurulmak üzere emniyete davet edildi.

    Medyumların dini duygularını istismar ettikleri vatandaşlardan "dua etme, muska yazma ve büyü yapma" karşılığında yüklü miktarlarda para istedikleri belirlendi.

    Medyumlara şok operasyon: 5 kişi gözaltında

    "SENİN İÇİN KUYU KİRALADIM"

    Gözaltına alınanlardan birinin, eşinden ayrılan bir "müşterisi"ni, "Okuduğum sabunu senin için kiraladığım kuyuya atacağım. Sabun suda eridikçe senin düşmanın da göğsünde ağrılarla eriyip bitecek" sözleriyle dolandırdığı tespit edildi.

    Öte yandan zanlılardan biri polis ekiplerine uzun süre kapıyı açmadı. Evinde yapılan aramada bulunan eşyalar, zanlının, vatandaşları dolandırarak elde ettiği haksız kazançla lüks bir hayat yaşadığını ortaya koydu.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Etiketler: gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri