Medyum nedir? Medyumluk ne anlama gelir?
Medyum ve medyumluk, medyada çıkan haberler nedeniyle sık sık gündeme gelen konulardan biri. Diyanet İşleri Başkanlığı, geçtiğimiz yıllarda camilerde okuttuğu hutbe ile vatandaşlara medyumluk ve İslam dininin medyumlara bakışı hakkında bilgilendirmede bulunmuştu. Peki, medyum nedir, kimlere denir?
Medyum, ruhlar alemi ile iletişime geçebildiğini ve ölülerle canlılar arasında iletişim kurabildiğini iddia eden kişidir. Türkçeye Fransızcadan geçen sözcüğün kökeni Latince medium (aracı) sözcüğüne dayanır.
Spiritüalizm sözlüklerinde "dünyadaki bedenini terk etmiş ruhlarla irtibat kurarak onlardan aldıkları tesirleri çeşitli tezahürler halinde dünyaya yansıtan, psişik bakımdan duyarlı (hassas) kimselere (zihinsel medyumlar) veya herhangi bir ruhsal irtibat söz konusu olmaksızın paranormal fenomenler ortaya koyabilen özel yeteneklere sahip kimselere (fiziksel medyumlar) verilen ad" olarak tanımlanır.
İSLAM DİNİNDE MEDYUM
Diyanet İşleri Başkanlığı, “Hadislerle İslam” başlıklı metninde medyumlarla ilgili şunlar yazmaktadır: Kahin, falcı, cinci, bakıcı, medyum diye anılan kimselerin cinlerden geleceğe dair haber aldıklarını ileri sürmeleri sadece bir iddiadan ibarettir ve bu yüzden Hz. Peygamber, kahine veya medyuma gitmeyi de, onların sözlerini tasdik etmeyi de yasaklamıştır.
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