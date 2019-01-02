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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ramazan ÇETİN/DHA
02.01.2019 - 16:18, Son Güncelleme:

'Medyum Hanımağa'dan dolandırıldım iddiası

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'Medyum Hanımağa'dan dolandırıldım iddiası

DENİZLİ’de deve güreşleri ve yağlı güreşlerde 20’ye yakın ağalığı bulunan, bu nedenle de çevresinde ’Hanımağa’ olarak tanınan Zekiye Çelebi, 12 yıl önceki alacağına karşılık haczettirdiği gömlek, pantolon ve takım elbise gibi 78 bin TL değerindeki giyim eşyalarının, yediemin deposunda düşük değerdeki benzer ürünlerle değiştirildiğini iddia etti. Çelebi’nin icra görevlileri ve yedieminden şikayetçi olması üzerine savcılık soruşturma başlattı.

Medyumluk da yaptığı belirtilen Zekiye Çelebi, Tavas’ta giyim mağazası işleten M.U.’ya 2007 yılında, bugünkü değeri 300 bin TL olan altınlarını borç verip, karşılığında senet aldı. İddiaya göre M.U., borcunu geri ödemedi. Bunun üzerine Çelebi, M.U.’ya karşılık, Tavas İcra Müdürlüğü’nde dava açtı. Davayı kazanan Çelebi, M.U.’nun Tavas’taki mağazasındaki gömlek, pantolon ve takım elbise gibi toplam 78 bin TL değerindeki giyim eşyasını, 2017 yılı Aralık ayında haczettirdi. Haczedilen mallar, yediemin olarak Tavas İcra Müdürlüğü ile Çelebi’nin avukatının onayıyla, işyeri sahibi M.U.’ya teslim edildi. Çelebi, daha sonraki süreçte, yediemindeki 78 bin TL’lik eşyanın maddi değeri daha düşük olan ürünlerle değiştirildiğini ileri sürdü. Çelebi, alacaklı olduğu mağaza sahibi M.U. ve Tavas İcra Müdürlüğü görevlileri hakkında Tavas Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

’100 BİN LİRA DOLANDIRILDIM’

Ürünlerin değiştirilmesinden dolayı 100 bin TL zararı olduğunu öne süren Çelebi, İcra Müdürlüğü’nde görevli bazı personelin de olaya göz yumduğunu iddia etti. Mağdur edildiğini belirten Zekiye Çelebi, "Haczedilen ürünleri satmak üzere, yediemin olarak tayin edilen alacaklı olduğum mağaza sahibi M.U.’dan geçen Ekim ayında alıp, evime getirdim. Eve geldiğimde kolilerden çıkan ürünlerin benim haczettirdiğim giyim eşyaları olmadığını farkettim. Haczettirdiğim, her biri 45, 50 lira değerindeki gömlekler yerine koliye fiyatı ancak 3, 5 lira arasında olabilecek gömleklerin konulduğunu gördüm. Gömlekler düğünlerde dağıtılan, maddi değeri olmayan gömleklermiş. Sonrasında savcılığa suç duyurusuna bulundum. Ürünlerin kontrol edilmesini istedim. Soruşturma başlatıldı. Çok mağdur edildim, 100 bin lira dolandırıldım. Beni kandırdılar, belgelerim ve eşyalarım hepsi mevcut, hakkımı istiyorum" dedi.

Çelebi, icranın uygulandığı tarihte ürünlerin fotoğraflarının çekildiğini, görüntülerin İcra Müdürlüğü’nde olduğunu ancak bu fotoğraflara ulaşılamadığını ileri sürdü. Borçlu M.U.’nun mahkemeye sunduğu ve borcun miktarının düşük, bir miktarının da ödendiğini gösteren belgenin de sahte çıktığını iddia eden Çelebi, "Üstelik bu evrağı benim imzaladığım ileri sürüldü. Bunun için de ayrı bir dava açtım. Bir de M.U. utanmadan benden karısı olmamı isteyip, taciz etti. Bununla ilgili de suç duyurusunda bulundum. 15 yıllık kazancımı elimden aldılar. Yedieminde duran, icra ile bağlanmış olan eşyaların değiştirilmesinde kimin parmağı varsa hepsinden hesap sorulmasını istiyorum. Adalet istiyorum" diye konuştu.

Çelebi’nin, Tavas Cumhuriyet Başsavcılığı’na 17 Aralık 2018'de başvurduğu ve olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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