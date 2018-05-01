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    Medya Oscarları sahiplerini buldu... 8 ödül kadın gazetecilere

    Hürriyet Haber
    01.05.2018 - 23:00 | Son Güncelleme:

    Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği’nin (RTGD) geleneksel ‘Medya Oscarları Ödülleri’ sahiplerini buldu. Bu yıl 40.kuruluş yıldönümünü kutlayan RTDG, 17 farklı kategoride 21 kişi ve kurumu ödüle layık gördü. RTGD Başkanı Şebnem Bursalı ‘2017 Medya Oscarları’nın Mayıs ayı içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı bir törenle sahiplerine teslim edileceğini açıkladı.

    Ödüle layık görülen kişi ve kurumların titiz bir inceleme sonucunda belirlendiğini kaydeden Bursalı “Dernek olarak 40.yılımızı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 40. yıla özel sosyal sorumluluk projelerimizin yanı sıra, Bu yıl 8 kadın gazeteci arkadaşımızın ödül almaya hak kazanması mutluluğumuzu daha da arttırdı” diye konuştu.

    Medya Oscarları sahiplerini buldu... 8 ödül kadın gazetecilereÖDÜL ALANLAR

    RTGD tarafından yapılan açıklamaya göre 2017 Medya Oscarlarını alan kişi ve kurumlar şöyle:

    YILIN REALITY HABER PROGRAMI: MÜGE ANLI İLE TATLI SERT/ ATV

    YILIN SABAH PROGRAMI: EBRU BAKİ İLE PARAMETRE/ CNN TÜRK

    YILIN EKONOMİ PROGRAMI: PİYASA HATTI-HANDE DEMİREL / BLOOMBERG TV

    YILIN TARTIŞMA PROGRAMI: TÜRKİYE’NİN NABZI-DİDEM ARSLAN YILMAZ/ HABERTÜRK

    YILIN SPOR PROGRAMI: BİR ZAMANLAR FUTBOL- ENDER BİLGİN-KEMAL BİLGİN/ A SPOR

    YILIN YARIŞMA PROGRAMI: KELİME OYUNU- ALİ İHSAN VAROL / TV 2

    YILIN AKTÜEL HABER ÖDÜLÜ: MEMLEKET MESELESİ- HİKMET ÖZTÜRK –DUYGU LELOĞLU/ A HABER

    YILIN RADYOSU: TRT HABER/TRT RADYO

    YILIN EN İYİ RADYO YAPIMCISI: ADEM METAN /BEST FM

    EN İYİ GEZİ-KÜLTÜR PROGRAMI: TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU/ SHOW TV

    YILIN TV DİZİSİ: EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ/ ATV

    YILIN EN İYİ ERKEK OYUNCUSU: BÜLENT İNAL-PAYİTAHT / TRT 1

    YILIN EN İYİ KADIN OYUNCUSU: BURCU KIRATLI-AŞK VE MAVİ/ ATV

    YILIN YEREL KANALI: KANAL FIRAT

    CENGİZ POLATKAN ÖZEL ÖDÜLÜ: GÜNÜN MANŞETİ-MURAT ÇİÇEK-HİKMET GENÇ/ 24 TV

    NURSAL TEKİN ÖZEL ÖDÜLÜ: ARMAN YETER ANKARAGÜCÜ BELGESELİ / TRT SPOR

    MUSTAFA CAMBAZ ÖZEL ÖDÜLÜ: ZEYTİN DALI HAREKATINI BÖLGEDEN KESİNTİSİZ YAYINLARLA ANLATAN KERİM ULAK – ATA GÜNDÜZ KURŞUN –BANU EL- HİLAL ÖZDEMİR /A HABER

     

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    Etiketler: Medya Oscarları Ödülleri , 2017 Medya Oscarları , gündem
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