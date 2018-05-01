Medya Oscarları sahiplerini buldu... 8 ödül kadın gazetecilere

Ödüle layık görülen kişi ve kurumların titiz bir inceleme sonucunda belirlendiğini kaydeden Bursalı “Dernek olarak 40.yılımızı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 40. yıla özel sosyal sorumluluk projelerimizin yanı sıra, Bu yıl 8 kadın gazeteci arkadaşımızın ödül almaya hak kazanması mutluluğumuzu daha da arttırdı” diye konuştu.
ÖDÜL ALANLAR
RTGD tarafından yapılan açıklamaya göre 2017 Medya Oscarlarını alan kişi ve kurumlar şöyle:
YILIN REALITY HABER PROGRAMI: MÜGE ANLI İLE TATLI SERT/ ATV
YILIN SABAH PROGRAMI: EBRU BAKİ İLE PARAMETRE/ CNN TÜRK
YILIN EKONOMİ PROGRAMI: PİYASA HATTI-HANDE DEMİREL / BLOOMBERG TV
YILIN TARTIŞMA PROGRAMI: TÜRKİYE’NİN NABZI-DİDEM ARSLAN YILMAZ/ HABERTÜRK
YILIN SPOR PROGRAMI: BİR ZAMANLAR FUTBOL- ENDER BİLGİN-KEMAL BİLGİN/ A SPOR
YILIN YARIŞMA PROGRAMI: KELİME OYUNU- ALİ İHSAN VAROL / TV 2
YILIN AKTÜEL HABER ÖDÜLÜ: MEMLEKET MESELESİ- HİKMET ÖZTÜRK –DUYGU LELOĞLU/ A HABER
YILIN RADYOSU: TRT HABER/TRT RADYO
YILIN EN İYİ RADYO YAPIMCISI: ADEM METAN /BEST FM
EN İYİ GEZİ-KÜLTÜR PROGRAMI: TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU/ SHOW TV
YILIN TV DİZİSİ: EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ/ ATV
YILIN EN İYİ ERKEK OYUNCUSU: BÜLENT İNAL-PAYİTAHT / TRT 1
YILIN EN İYİ KADIN OYUNCUSU: BURCU KIRATLI-AŞK VE MAVİ/ ATV
YILIN YEREL KANALI: KANAL FIRAT
CENGİZ POLATKAN ÖZEL ÖDÜLÜ: GÜNÜN MANŞETİ-MURAT ÇİÇEK-HİKMET GENÇ/ 24 TV
NURSAL TEKİN ÖZEL ÖDÜLÜ: ARMAN YETER ANKARAGÜCÜ BELGESELİ / TRT SPOR
MUSTAFA CAMBAZ ÖZEL ÖDÜLÜ: ZEYTİN DALI HAREKATINI BÖLGEDEN KESİNTİSİZ YAYINLARLA ANLATAN KERİM ULAK – ATA GÜNDÜZ KURŞUN –BANU EL- HİLAL ÖZDEMİR /A HABER
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